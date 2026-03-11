Bracia Pazura razem po latach! Koniec plotek o konflikcie?

Cezary Pazura i Radosław Pazura przez lata rzadko pojawiali się razem publicznie, co tylko podsycało plotki o ich relacjach. Teraz aktorzy zaskoczyli fanów wspólnym nagraniem. Nie zabrakło żartów, wspomnień i zapowiedzi projektu, na który widzowie czekali od dawna.

Cezary Pazura i Radosław Pazura przed laty występowali we wspólnych projektach

Bracia Cezary Pazura i Radosław Pazura należą do najbardziej rozpoznawalnych aktorów w Polsce. Choć obaj wybrali tę samą drogę zawodową, przez lata ich kariery rozwijały się w nieco innych kierunkach. Starszy o siedem lat Cezary zdobył ogromną popularność dzięki licznym rolom filmowym i serialowym, stając się jedną z ikon polskiego kina lat 90. Z kolei Radosław częściej związany był z teatrem i produkcjami telewizyjnymi, pozostając nieco mniej obecnym w mediach. Choć aktorzy mają na koncie wspólne występy - między innymi w serialu "13 posterunek 2", w ostatnich latach rzadko można było zobaczyć ich razem. To sprawiło, że wśród fanów zaczęły pojawiać się pytania o to, jakie naprawdę są ich relacje.

Cezary Pazura i Radosław Pazura we wspólnym projekcie

Ostatnio bracia postanowili jednak zaskoczyć widzów. Na profilu w mediach społecznościowych Cezarego Pazury pojawiło się nagranie, w którym aktor zaprosił swojego brata do wspólnego występu na jego kanale. Już na początku rozmowy nie zabrakło humoru i charakterystycznego dystansu.

Ściągam nakrycie głowy, bo chylę czoła przed moim bratem Radosławem. To jest brat Radosław Pazura, proszę państwa! Po raz pierwszy sparowano nas razem przed kamerą i wreszcie mogę zagrać z bratem. Tyle lat na to czekałem - powiedział Cezary Pazura, przedstawiając go widzom.

Radosław zareagował z uśmiechem, przypominając, że przecież mieli już okazję występować razem przed kamerą. Mimo to aktorzy przyznali, że widzowie od dawna dopytują o wspólny projekt. Jak zdradził Cezary, jednym z najczęściej pojawiających się pytań w komentarzach na jego kanale jest właśnie to, czy jego brat kiedyś pojawi się w jednym z odcinków.

Radosław Pazura podszedł do tematu z typowym dla siebie poczuciem humoru. Zażartował nawet, że być może powinni się lepiej poznać, skoro publiczność tak bardzo chce zobaczyć ich razem w jednym programie. Ostatecznie przyjął zaproszenie brata, choć nie obyło się bez żartobliwych uwag na temat wspólnej pracy aktorskiej.

W trakcie rozmowy bracia podkreślili też, że mimo różnic charakterów mają wiele wspólnych cech. Jak zauważył Cezary Pazura, ktoś kiedyś trafnie stwierdził, że są dwoma zupełnie różnymi osobami, choć pochodzą z tej samej rodziny.

To, co powiedział autor sztuki, że "to jest cudowne, że jesteście z jednej matki, z jednego ojca, a dwaj różni ludzie". I teraz uwaga. Macie napisać w komentarzach, który to Radek, a który to Czarek, bo my jesteśmy nie do rozpoznania - mówi Cezary.

