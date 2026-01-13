Ukochany Klaudii Halejcio zrobił jej lodowisko przed domem! Bawili się razem z 2 córeczkami

Klaudia Halejcio to ma życie. Gwiazda pokazała lodowisko, które dla niej i dla córek urządził jej ukochany Oskar - i to przed ich własnym domem. Mężczyzna z prawdziwym poświęceniem odśnieżył zamarznięty basen, a później wygładził jego powierzchnię, by już po chwili zaprezentować swoje umiejętności na lodowej tafli. Okazuje się, że cała rodzina świetnie jeździ na łyżwach. Zobaczcie sami!

Gdy partner Klaudii Halejcio rzucił pomysł, aby ich przydomowy basen, całkiem słusznych rozmiarów, z którego chętnie korzystali w letnie, ciepłe dni, zamienić w lodowisko, aktorka natychmiast temu przyklasnęła. I postanowiła całe przedsięwzięcie uwiecznić, a nagraniem podzieliła się na swoim instagramowym profilu.

Zimowy minivlog. Lodowisko przed domem! Każdy z nas ma w głowie jakieś małe wspomnienia z dzieciństwa… zwykłe dni, zabawy, bycie razem z rodzicami. Właśnie takie chwile chcemy dawać naszym dzieciom, żeby kiedyś też mogły powiedzieć: pamiętam, było fajnie! - napisała gwiazda.

Halejcio śmiga na łyżwach... na basenie

Gwiazda jest współwłaścicielką ogromnej wilii, którą otacza lasek, a przy domu znajduje się spory basen (za 2 miliony zł!). Latem jest używany na co dzień, ale jesienią i zimą jest bezużyteczny. A raczej był, bo ukochany Klaudii postanowił zamienić go w lodowisko. Wszystko z myślą o córkach? Nie tylko! Okazuje się, że Oskar sam jest świetnym łyżwiarzem. Halejcio nie przepuściła okazji i całą akcję nagrała.

Zrobiliśmy ogromne lodowisko przed domem i to jeden z tych dni, które nasze dzieci zapamiętają na zawsze - opowiadała podekscytowana.

Halejcio przeprowadziła fanów przez cały proces powstawania lodowiska - odśnieżanie płyty, którym zajął się tata z córkami, polewanie jej wodą, wygładzanie. Później nadszedł czas na jazdy próbne. Lodowisko okazało się sukcesem. Szybko stało się jasne, że partner gwiazdy przoduje w jeździe figurowej, ale ona sama też dała popis.

Klaudia i Oskar mają 2 córki?

Przy Oskarze i Klaudii na łyżwach jeździły dziewczynki - ich wspólna córka, 4,5-letnia Nel oraz starsza pociecha Oskara z poprzedniego związku - Hania. Dziewczynki ubrane w różowe kombinezony wyglądały uroczo.

Trzeba przyznać, że przyjemnie popatrzeć, jak pięknie ta patchworkowa rodzinka spędza razem wolny czas. Halejcio na koniec zrobiła wszystkim gorącą czekoladę, a dziewczynki jej pomagały. To się nazywa idealny zimowy dzień.

