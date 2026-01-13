Ukochany Klaudii Halejcio zrobił jej lodowisko przed domem! Bawili się razem z 2 córeczkami

Gdy partner Klaudii Halejcio rzucił pomysł, aby ich przydomowy basen, całkiem słusznych rozmiarów, z którego chętnie korzystali w letnie, ciepłe dni, zamienić w lodowisko, aktorka natychmiast temu przyklasnęła. I postanowiła całe przedsięwzięcie uwiecznić, a nagraniem podzieliła się na swoim instagramowym profilu.

Zimowy minivlog. Lodowisko przed domem! Każdy z nas ma w głowie jakieś małe wspomnienia z dzieciństwa… zwykłe dni, zabawy, bycie razem z rodzicami. Właśnie takie chwile chcemy dawać naszym dzieciom, żeby kiedyś też mogły powiedzieć: pamiętam, było fajnie! - napisała gwiazda.

Halejcio śmiga na łyżwach... na basenie

Gwiazda jest współwłaścicielką ogromnej wilii, którą otacza lasek, a przy domu znajduje się spory basen (za 2 miliony zł!). Latem jest używany na co dzień, ale jesienią i zimą jest bezużyteczny. A raczej był, bo ukochany Klaudii postanowił zamienić go w lodowisko. Wszystko z myślą o córkach? Nie tylko! Okazuje się, że Oskar sam jest świetnym łyżwiarzem. Halejcio nie przepuściła okazji i całą akcję nagrała.

Zrobiliśmy ogromne lodowisko przed domem i to jeden z tych dni, które nasze dzieci zapamiętają na zawsze - opowiadała podekscytowana.

Halejcio przeprowadziła fanów przez cały proces powstawania lodowiska - odśnieżanie płyty, którym zajął się tata z córkami, polewanie jej wodą, wygładzanie. Później nadszedł czas na jazdy próbne. Lodowisko okazało się sukcesem. Szybko stało się jasne, że partner gwiazdy przoduje w jeździe figurowej, ale ona sama też dała popis.

Klaudia i Oskar mają 2 córki?

Przy Oskarze i Klaudii na łyżwach jeździły dziewczynki - ich wspólna córka, 4,5-letnia Nel oraz starsza pociecha Oskara z poprzedniego związku - Hania. Dziewczynki ubrane w różowe kombinezony wyglądały uroczo.

Trzeba przyznać, że przyjemnie popatrzeć, jak pięknie ta patchworkowa rodzinka spędza razem wolny czas. Halejcio na koniec zrobiła wszystkim gorącą czekoladę, a dziewczynki jej pomagały. To się nazywa idealny zimowy dzień.

Klaudia Halejcio o swojej wielkiej posiadłości. Ciężko na nią pracowała!