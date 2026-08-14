Tak wygląda wygląda grób Andrzeja Morozowskiego. Morze kwiatów i poruszające napisy na szarfach

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-08-14 16:59

4 sierpnia zmarł Andrzej Morozowski. Miał 69 lat. Dziesięć dni później tłum żałobników zebrał się na warszawskim Powązkach Wojskowych, by pożegnać szanowanego dziennikarza. Jednak miejsce jego ostatniego pochówku znajduje się gdzie indziej. Grób publicysty jest całkowicie przykryty kwiatami.

Ostatnie pożegnanie Andrzeja Morozowskiego

4 sierpnia media obiegła wiadomość o śmierci Andrzeja Morozowskiego. Przykrą informację przekazała stacja TVN24, z którą dziennikarz był związany zawodowo od 2001 roku. Był jedną z twarzy stacji. Prowadził takie programy jak "Skaner polityczny", "Bohater tygodnia", "Studio 24 czy "Rozmowa bardzo polityczna". Z Tomaszem Sekielskim przez pięć lat prowadził program "Teraz My" w TVN. Pracował jako reporter. Napisał również kilka książek.

Ceniony dziennikarz w 2025 roku znikną z anteny. W marcu tego roku na krótko powrócił do programu "Tak jest", w którym opowiedział widzom o swojej walce z chorobą nowotworową. Niestety, choroba znowu dała o sobie znać. Śmierć Andrzeja Morozowskiego pogrążyła w żałobie jego żonę Agatę Nowakowską oraz syna Jana.

W piątek, 14 sierpnia odbyły się pogrzeb dziennikarza. Ostatnie pożegnanie rozpoczęło się o godzinie 10 na warszawskim Powązkach Wojskowych. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele świata mediów, wieloletni współpracownicy, przyjaciele oraz osoby, które towarzyszyły Morozowskiemu w różnych etapach jego życia. W tłumie żałobników można było zobaczyć m.in. Beata Tadla, Edwarda Miszczaka, Katarzyna Kolenda-Zaleska, Tomasz Sekielski, Monika Olejnik czy Piotr Kraśko. Ceremonia miała charakter świecki.

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Tak wygląda grób Andrzeja Morozowskiego

Andrzej Morozowski nie został jednak pochowany na warszawskim cmentarzu. Druga część uroczystości pogrzebowych odbyła się bowiem w podwarszawskich Pyrach. Na tamtejszym cmentarzu pochowany jest ks. Ryszard Rumianek, który zginął w katastrofie smoleńskiej. W ostatniej drodze dziennikarzowi towarzyszyli najbliżsi.

Grób Andrzeja Morozowskiego niemal w całości pokrywają białe kwiaty. Na przywiązanych do bukietów oraz wieńców szarfach zamieszczono poruszające słowa pożegnania. Wyróżnia się szczególnie wieniec od żony. "Człowiekowi mojego życia" - napisała Agata Nowakowska. Wśród kwiatów można znaleźć również te od prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, premiera Donalda Tuska oraz byłych współpracowników. "Morozo, jesteś i na zawsze będziesz z nami. Dziękujemy, przyjaciele z TVN24 i Faktów TVN" - przekazali pracownicy TVN-u. 

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Grób Andrzeja Morozowskiego pokryty wieńcami. Na miniaturze obok tabliczka imienna. Więcej o pogrzebie przeczytasz na SE.
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ANDRZEJ MOROZOWSKI
POGRZEB