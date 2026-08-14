Tak wygląda wygląda grób Andrzeja Morozowskiego. Morze kwiatów i poruszające napisy na szarfach

Ostatnie pożegnanie Andrzeja Morozowskiego

4 sierpnia media obiegła wiadomość o śmierci Andrzeja Morozowskiego. Przykrą informację przekazała stacja TVN24, z którą dziennikarz był związany zawodowo od 2001 roku. Był jedną z twarzy stacji. Prowadził takie programy jak "Skaner polityczny", "Bohater tygodnia", "Studio 24 czy "Rozmowa bardzo polityczna". Z Tomaszem Sekielskim przez pięć lat prowadził program "Teraz My" w TVN. Pracował jako reporter. Napisał również kilka książek.

Ceniony dziennikarz w 2025 roku znikną z anteny. W marcu tego roku na krótko powrócił do programu "Tak jest", w którym opowiedział widzom o swojej walce z chorobą nowotworową. Niestety, choroba znowu dała o sobie znać. Śmierć Andrzeja Morozowskiego pogrążyła w żałobie jego żonę Agatę Nowakowską oraz syna Jana.

W piątek, 14 sierpnia odbyły się pogrzeb dziennikarza. Ostatnie pożegnanie rozpoczęło się o godzinie 10 na warszawskim Powązkach Wojskowych. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele świata mediów, wieloletni współpracownicy, przyjaciele oraz osoby, które towarzyszyły Morozowskiemu w różnych etapach jego życia. W tłumie żałobników można było zobaczyć m.in. Beata Tadla, Edwarda Miszczaka, Katarzyna Kolenda-Zaleska, Tomasz Sekielski, Monika Olejnik czy Piotr Kraśko. Ceremonia miała charakter świecki.

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Tak wygląda grób Andrzeja Morozowskiego

Andrzej Morozowski nie został jednak pochowany na warszawskim cmentarzu. Druga część uroczystości pogrzebowych odbyła się bowiem w podwarszawskich Pyrach. Na tamtejszym cmentarzu pochowany jest ks. Ryszard Rumianek, który zginął w katastrofie smoleńskiej. W ostatniej drodze dziennikarzowi towarzyszyli najbliżsi.

Grób Andrzeja Morozowskiego niemal w całości pokrywają białe kwiaty. Na przywiązanych do bukietów oraz wieńców szarfach zamieszczono poruszające słowa pożegnania. Wyróżnia się szczególnie wieniec od żony. "Człowiekowi mojego życia" - napisała Agata Nowakowska. Wśród kwiatów można znaleźć również te od prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, premiera Donalda Tuska oraz byłych współpracowników. "Morozo, jesteś i na zawsze będziesz z nami. Dziękujemy, przyjaciele z TVN24 i Faktów TVN" - przekazali pracownicy TVN-u.

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