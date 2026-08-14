Poruszający napis na wieńcu dla Morozowskiego. Tylko kilka słów, a wyciskają łzy

W piątek, 14 sierpnia 2026 roku, na warszawskich Powązkach Wojskowych odbywa się pogrzeb Andrzeja Morozowskiego. Dziennikarz, który przez lata był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskich mediów, zmarł 4 sierpnia 2026 roku w wieku 69 lat.

Na uroczystości pojawiło się wiele osób związanych z telewizją i dziennikarstwem. Wśród żałobników znaleźli się jego dawni współpracownicy, przyjaciele oraz przedstawiciele środowiska, z którym był związany przez większą część zawodowego życia. Atmosfera na Powązkach jest pełna zadumy. Zamiast telewizyjnych kamer i politycznych debat są kwiaty, wieńce, chwile ciszy i wspomnienia o zmarłym dziennikarzu.

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Te słowa łamią serce. Żona pożegnała Andrzeja Morozowskiego w wyjątkowy sposób

Szczególnie mocno poruszają osobiste dedykacje umieszczone na wieńcach. Jedna z nich zwraca uwagę wyjątkowo osobistym przesłaniem: "Człowiekowi mojego życia, Agata".

To wzruszające pożegnanie od żony Andrzeja Morozowskiego, Agaty Nowakowskiej-Morozowskiej. Para poznała się w Sejmie, gdzie oboje pracowali jako dziennikarze i relacjonowali najważniejsze wydarzenia polityczne.

Ich relacja z czasem przerodziła się w małżeństwo. Doczekali się syna Jana. Rodzina przeżyła również bardzo trudne chwile związane ze zdrowiem chłopca, który po narodzinach zachorował i przez wiele miesięcy przebywał w Centrum Zdrowia Dziecka.

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Właśnie dlatego osobista dedykacja na wieńcu nabiera szczególnego znaczenia. Kilka prostych słów stało się bardzo wymownym pożegnaniem człowieka, z którym Agata dzieliła życie przez lata.

Agata Nowakowska, później Morozowska, także doskonale znała świat mediów. Pracowała jako dziennikarka "Gazety Wyborczej zajmując się m.in. tematyką ekonomiczną. Później związała swoją karierę z biznesem i została rzeczniczką prasową jednej z popularnych sieci drogeryjnych. Jej znajomość z Andrzejem Morozowskim rozpoczęła się jednak właśnie w miejscu, które dla obojga było przez lata zawodowym środowiskiem - w Sejmie. Oboje pojawiali się tam jako dziennikarze, obserwując polską politykę i przygotowując materiały. Dziś zamiast wspólnej pracy przed kamerami pozostały wspomnienia i wzruszające pożegnanie.

Na miejscu pojawiły się również inne poruszające wieńce z pożegnalnymi dedykacjami. Szczególną uwagę zwracały słowa od wieloletnich współpracowników dziennikarza: "Morozo jesteś i zawsze będziesz z nami. Dziękujemy, przyjaciele z TVN24 i Faktów TVN". Swoje pożegnanie przekazali także przyjaciele z Fundacji TVN, którzy napisali: "Zawsze zostaniesz w naszej pamięci. Przyjaciele z Fundacji TVN". Wśród wieńców znalazł się również ten z podpisem "Prezes Rady Ministrów. Donald Tusk", będący wyrazem szacunku dla zmarłego dziennikarza.

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