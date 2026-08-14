Wielka premiera nowego filmu Ekipy pobije europejski rekord! Podpowiadamy, jak wziąć udział

Premiera filmu „100 DNI: Misja Zeus” to szansa na europejski rekord

Czy drużyna Kapsla podoła tytułowej misji? Pierwsi fani poznają odpowiedź 10 września, podczas wielkiej premiery w Energylandii, zorganizowanej dla aż 12 tysięcy widzów. Uroczystość, w której wezmą udział znane nazwiska i influencerzy, połączy w sobie blask czerwonego dywanu i atrakcje największego polskiego parku rozrywki.

Twórcy pomyśleli też o widzach, którzy nie dotrą na miejsce. Specjalnie dla nich zaplanowano transmisję z czerwonego dywanu i premierowy seans w salach Cinema City, Helios, Multikina i wybranych kin studyjnych.

Jak kupić bilety na premierę filmu „100 DNI: Misja Zeus”?

Wejściówki na wielkie wydarzenie w Energylandii można nabyć przez stronę internetową obiektu. Posiadacze aktualnych biletów wstępu do parku mogą liczyć na specjalną zniżkę i wejść na premierę za symboliczną złotówkę.

Fani, którzy wolą obejrzeć film w swoim mieście, od 13 sierpnia 2026 roku będą mogli kupować bilety na kinową transmisję z czerwonego dywanu połączoną z premierowym pokazem w sieciach Multikino, Helios, Cinema City i innych punktach.

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Zwiastun komedii „100 DNI: Misja Zeus”

O czym opowiada film „100 DNI: Misja Zeus”?

„100 DNI: Misja Zeus” to dynamiczna komedia o młodzieży, stanowiąca drugą część przeboju „100 dni do matury”, który obejrzało ponad milion osób. W tej odsłonie Kapsel z przyjaciółmi wkraczają w dorosłe życie. Zostają wplątani w groźną intrygę na międzynarodową skalę, a na ich barkach spoczywa ratunek planety.

Film ukazuje wyzwania związane ze wkraczaniem w dorosłość i poszukiwaniem własnej ścieżki w szybko zmieniającym się świecie. Akcja przeplata się tu z emocjonalnymi rozterkami młodych bohaterów, chcących sprostać wielkim oczekiwaniom. Film zadebiutuje na ekranach polskich kin 11 września 2026 roku.

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Aktorzy w filmie „100 DNI: Misja Zeus”

W roli Świeżego ponownie zobaczymy Bartka Laskowskiego. Obok niego na ekranie pojawią się m.in.: Hania Puchalska (HiHania), Bartek Kubicki, Marta Różańska, Pola Sieczko, Kinga Banaś, Julita Różalska, Alan Kowalczewski (Posti), Dominik Kwolczak (Kwolczi), Patryk Lubaś (Qry), a także doświadczeni aktorzy: Jacek Koman, Piotr Głowacki, Jowita Budnik, Radosław Krzyżowski, Cezary Pazura i Tomasz Kot.

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