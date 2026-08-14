O tej usłudze nadal nie wie każdy Polak. Może uratować dane i pieniądze

Zastrzeżenie PESEL to dodatkowa ochrona przed oszustami

Zastrzeżenie numeru PESEL polega na wpisaniu go do państwowego Rejestru Zastrzeżeń Numerów PESEL. Od 1 czerwca 2024 roku określone instytucje mają obowiązek sprawdzać ten rejestr przed wykonaniem wybranych czynności.

Chodzi przede wszystkim o sytuacje, w których wykorzystanie cudzych danych mogłoby doprowadzić do poważnych konsekwencji finansowych. Rejestr jest sprawdzany m.in. przez banki, firmy pożyczkowe, notariuszy czy operatorów telekomunikacyjnych. Dzięki temu samo posiadanie przez oszusta numeru PESEL nie wystarcza, aby w prosty sposób wykorzystać go do niektórych czynności.

Co blokuje zastrzeżony PESEL?

Zastrzeżenie numeru PESEL może uchronić przed szeregiem działań wykonywanych na cudze dane. Przy zastrzeżonym numerze nie można m.in. zaciągnąć kredytu lub pożyczki ani kupić produktu na raty, jeśli transakcja wiąże się z kredytem konsumenckim.

Ograniczenia dotyczą również niektórych innych czynności. Zastrzeżony PESEL może uniemożliwić otwarcie nowego rachunku oszczędnościowego lub oszczędnościowo-rozliczeniowego, otrzymanie duplikatu karty SIM czy przeprowadzenie określonych czynności notarialnych związanych z nieruchomościami.

Taka usługa może być szczególnie przydatna po wycieku danych osobowych. Stanowi dodatkową barierę, którą potencjalny oszust musi pokonać. Gigantyczny wyciek danych Polaków! Posłowie PiS grzmią! Mówią o alercie RCB

Jak zastrzec numer PESEL?

Najłatwiej zrobić to przez aplikację mObywatel. Należy znaleźć usługę "Zastrzeż PESEL" i postępować zgodnie z instrukcjami.

Zastrzeżenie można również wykonać przez serwis mObywatel.gov.pl albo osobiście w urzędzie gminy. Zarówno zastrzeżenie, jak i późniejsze cofnięcie zabezpieczenia są bezpłatne.