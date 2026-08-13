Tragiczny finał poszukiwań 45-latki. Jej ciało znaleziono w Wiśle

Ciało 45-letniej kobiety, której zaginięcie zgłosił brat, zostało odnalezione w Wiśle.

Poszukiwania, w które zaangażowano m.in. strażaków z grupy wodno-nurkowej, koncentrowały się w warszawskim Wawrze, w rejonie Plaży Romantycznej.

Wcześniej w tym rejonie znaleziono samochód zaginionej; śledczy ustalają teraz okoliczności zdarzenia i ostatnie godziny życia kobiety.

Poszukiwania kobiety w warszawskim Wawrze rozpoczęły się popołudniu. Jak ustalił Miejski Reporter, zaginięcie 45-latki zgłosił brat kobiety. Najpierw znaleziono samochód zaginionej w rejonie Plaży Romantycznej.

Do akcji poszukiwawczej zaangażowano strażaków ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego, którzy przeczesywali Wisłę. Kobietę poszukiwano na lądzie i w wodzie. Jak podaje Miejski Reporter, niestety poszukiwania zakończyły się odnalezieniem ciała 45-latki, które znajdowało się w wodzie.

Teraz śledczy będą ustalać, co dokładnie się wydarzyło a także odtworzyć ostatnie godziny życia kobiety.