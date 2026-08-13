Netanjahu jako nazistowski oficer. W mieście zawisły kontrowersyjne plakaty

Na rozwieszonych w zeszłym tygodniu plakatach widać obecnego premiera Izraela, Binjamina Netanjahu, ubranego w mundur łudząco przypominający ten, noszony przez nazistowskich oficerów. Nad nim widnieje niemieckie słowo „Übermenschen”. oznaczające nadczłowieka, kluczową postać w ideologii nazistowskich Niemiec. Jest ono napisane charakterystyczną, gotycką czcionką, stosowaną w III Rzeszy. Pod popiersiem Netanjahu napisano „Izrael dokonuje ludobójstwa w Palestynie. Zbrodni przewodzi Beniamin Netanjahu”. Tożsamość autora nie została ustalona.

O sprawie od kilku dni głośno jest w mediach społecznościowych. Część mieszkańców nie kryje oburzenia, wskazując, że użycie symboliki nazistowskiej w Otwocku jest szczególnie bolesne ze względu na historię miasta. Przed II wojną światową Otwock był jednym z ważnych ośrodków życia żydowskiego. Jak przypomina Żydowski Instytut Historyczny, przed 1939 r. mieszkało tu ponad 10 tysięcy Żydów, stanowiących około 55-60 proc. populacji miasta. 19 sierpnia 1942 roku żydowska społeczność Otwocka została niemal całkowicie zgładzona w Treblince.

„To przekracza granice debaty politycznej”

Na plakaty zareagowało Stowarzyszenie Współpracy Kulturalnej Polska-Izrael im. Aleksa Dancyga. Organizacja skierowała apel do władz Otwocka, pytając, czy miasto uznaje obecność takich materiałów w przestrzeni publicznej za zgodną z wartościami, które reprezentuje.

„Wykorzystywanie symboliki nazistowskiej oraz zastępowanie swastyki Gwiazdą Dawida przekracza granice uczciwej debaty politycznej. Dla wielu osób nie jest to już krytyka konkretnego polityka czy rządu, lecz użycie symboli o wyjątkowo bolesnym znaczeniu historycznym” - napisał Zvi Henryk Kelner, przewodniczący stowarzyszenia w otwartym piśmie skierowanym do urzędu.

Zvi Kelner podkreśla, że jego zdaniem nie chodzi o odbieranie komukolwiek prawa do krytykowania działań Izraela, rządu czy premiera. Zaznacza jednak, że taka krytyka powinna odbywać się z poszanowaniem pamięci ofiar Zagłady, zwłaszcza w mieście tak mocno związanym z historią społeczności żydowskiej.

Władze Otwocka: plakaty zostały usunięte

Urząd Miasta Otwocka zapewnia, że zareagował na sprawę od razu po pojawieniu się plakatów. Jak przekazał magistrat, miasto nie wyrażało zgody na publikację takich materiałów na ogólnodostępnych słupach reklamowych.

W zapytaniu „Super Expressu”, biuro prasowe urzędu miasta Otwock zapewniło, że niezwłocznie podjęto działania mające na celu usunięcie obraźliwych plakatów oraz zabezpieczenia nagrań kamer monitoringu, mogących pomóc w ustaleniu sprawcy.

„Należy podkreślić, że Miasto Otwock nie wyrażało i stanowczo nie wyraża zgody na ekspozycję tego typu materiałów na ogólnodostępnych słupach reklamowych. Za taką reakcję i podejście Miasto Otwock otrzymało podziękowanie ze strony Ambasadora Izraela w Polsce” - czytamy w odpowiedzi biura prasowego.

Nieoficjalnie ustalono także, że sprawa została zgłoszona do prokuraturę przez Ambasadę Izraela.