Pijany mężczyzna zniszczył 24 samochody. Wideo z nocnego karambolu w Piasecznie

Maciej Gos
Maciej Gos
2026-08-13 15:00

Nocny rajd ulicami Piaseczna zakończył się prawdziwym pogromem. Pijany 37-letni mieszkaniec Piaseczna uszkodził co najmniej 24 zaparkowane samochody, a swoją jazdę zakończył na murze. Mężczyzna trafił do szpitala, ale po jego opuszczeniu został zwolniony. To jednak nie koniec sprawy.

Pijany kierowca w Piasecznie

Do zdarzenia doszło około godz. 2.20 na ul. Młynarskiej w Piasecznie. Oficer dyżurny miejscowej komendy otrzymał zgłoszenie o kierowcy skody, który uderzył w mur i próbował odjechać. Jego samochód jednak wciąż gasł. Świadkowie podejrzewali, że siedzący za kierownicą mężczyzna może być pijany.

Na miejsce skierowano patrol. Policjanci zatrzymali 37-letniego Polaka, mieszkańca Piaseczna. Badanie alkomatem wykazało u niego prawie 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Jak ustalili funkcjonariusze, podczas swojej niebezpiecznej jazdy mężczyzna uszkodził co najmniej 24 zaparkowane samochody. To bilans na ten moment. W trakcie dalszego postępowania może się okazać, że uszkodzonych aut jest jeszcze więcej.

Po zatrzymaniu 37-latek trafił do szpitala ze względu na odniesione obrażenia. Dalsze czynności z jego udziałem mają zostać przeprowadzone w późniejszym terminie. Po wyjściu ze szpitala mężczyzna został zwolniony i ma stawić się w komendzie na wezwanie policjantów.

Od kierowcy pobrano również krew do badań. Funkcjonariusze sprawdzą, czy poza alkoholem w jego organizmie znajdowały się także środki odurzające lub inne substancje psychoaktywne. Skoda, którą jechał 37-latek, trafiła na policyjny parking.

Na szczęście podczas nocnego rajdu 37-latka nie ucierpiała żadna postronna osoba.

– Piłeś? Nie jedź! Alkohol i kierownica to zawsze fatalne połączenie! – apelują policjanci.

Reagować powinni również świadkowie. Jeśli widzimy, że pijana osoba chce wsiąść za kierownicę, warto spróbować jej to uniemożliwić i zawiadomić policję. Pod żadnym pozorem nie należy też wsiadać do samochodu prowadzonego przez osobę, która wcześniej piła alkohol. Taka decyzja może kosztować zdrowie lub życie.

Karambol w Piasecznie
Galeria zdjęć 3
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