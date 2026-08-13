Wielka przebudowa ulicy Grójeckiej. Utrudnienia dla kierowców i problem z przetargiem

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-08-13 13:56

Warszawska Ochota czeka na ogromne zmiany w infrastrukturze drogowej. Ulica Grójecka straci status szerokiej trasy przelotowej i zyska bardziej lokalny charakter dzięki zwężeniu jezdni. Samorząd chce w ten sposób wygospodarować przestrzeń na ścieżki rowerowe oraz szpalery drzew. Na drodze do realizacji stoi jednak poważny problem, ponieważ jedyna oferta w przetargu na projekt znacząco przewyższa oczekiwania finansowe ratusza.

Robotnicy remontujący torowisko na ulicy Grójeckiej w Warszawie. O planowanej przebudowie drogi przeczytasz na SE.
Autor: Tramwaje Warszawskie/ Materiały prasowe Zmiany na ul. Grójeckiej i Niemcewicza

Przebudowa ulicy Grójeckiej. Nowa koncepcja stołecznego ratusza

Zmotoryzowani przez długie lata traktowali Grójecką jako jedną z najważniejszych dróg wyjazdowych z centrum w stronę południową, m.in. do Katowic i Krakowa. Sytuacja uległa zmianie po oddaniu do użytku tras ekspresowych, które skutecznie wyprowadziły ciężki ruch samochodowy poza granice miasta. Właśnie to zjawisko dało stołecznym urzędnikom zielone światło do wdrożenia koncepcji, o której dyskutowano już od 2018 roku. Władze stolicy chcą zamienić dotychczasową, szeroką trasę tranzytową w spokojniejszą drogę służącą przede wszystkim okolicznym mieszkańcom.

Postępowanie przetargowe na przygotowanie projektu zmian na odcinku między placem Narutowicza a placem Zawiszy wystartowało 17 czerwca 2026 roku. Kiedy 3 sierpnia sprawdzono nadesłane propozycje, urzędnicy nie mieli powodów do zadowolenia. Do konkursu przystąpiło zaledwie jedno przedsiębiorstwo, wyceniając swoje usługi na ponad 2 360 000 zł, podczas gdy miasto przygotowało na ten cel maksymalnie 1 970 500 zł. Obecnie stołeczny ratusz musi podjąć zatem decyzję o ewentualnym dołożeniu brakujących środków do inwestycji lub całkowitym unieważnieniu obecnego konkursu.

Fundamentem nadchodzącej metamorfozy będzie likwidacja po jednym pasie ruchu na obu nitkach arterii. Odzyskane w ten sposób metry pozwolą drogowcom na wytyczenie bezpiecznych tras dla rowerzystów oraz użytkowników e-hulajnóg, co ma z kolei mocno uporządkować sytuację na chodnikach. Projekt przewiduje ponadto nasadzenia nowych szpalerów drzew, wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych oraz znaczne poszerzenie strefy dla pieszych. Konstruktorzy uwzględnią również obniżone krawężniki, dzięki czemu w razie ewentualnego wypadku kierowcy znacznie łatwiej utworzą korytarz życia.

Plac Zawiszy i plac Narutowicza po nowemu. Stacja metra i wieżowiec

Redukcja liczby pasów to niejedyna nowość, z którą będą musieli zmierzyć się kierujący. Zupełnie inaczej będzie wyglądał sam wjazd z Grójeckiej na plac Zawiszy. Zgodnie z nowymi ustaleniami, jezdnia na wysokości ulicy Dalekiej zostanie poprowadzona w kierunku północnym i tam bezpośrednio połączy się z Alejami Jerozolimskimi. Dzięki temu manewrowi zatłoczone skrzyżowanie na placu Zawiszy zostanie odciążone, ponieważ liczba obsługiwanych wlotów spadnie z pięciu do zaledwie czterech.

Teren zwolniony po odciętym fragmencie ulicy zostanie przekształcony w rekreacyjny, zielony skwer, przez który nadal będą kursować tramwaje. Jak informuje serwis Murator, to nie koniec architektonicznych rewolucji w tej okolicy, bo na północ od Grójeckiej spółka Ghelamco zamierza wybudować gigantyczny, 130-metrowy gmach o nazwie Sobieski Tower. Dalsze plany na okres po 2030 roku uwzględniają zlokalizowanie w rejonie placu Zawiszy stacji czwartej linii metra oraz stworzenie całego systemu podziemnych przejść dla pieszych.

Plac Narutowicza w Warszawie
Galeria zdjęć 22
Grójecka dycha 9.5
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

OCHOTA
GRÓJECKA
UL GRÓJECKA