Mówili, że to wielki powrót reżysera. Tom Hardy zagra mimo skandali

"Strefa gangsterów" powraca na SkyShowtime z nowym sezonem

Dziesięcioodcinkowy sezon zmusi członków przestępczej rodziny Harriganów do zwarcia szeregów. Będą musieli stawić czoła coraz potężniejszym przeciwnikom, którzy chcą przejąć ich wpływy. Wewnętrzne spory w klanie sprawią, że Harry da Souza, lojalny specjalista od czarnej roboty, znajdzie się w bardzo skomplikowanej sytuacji. Rosnąca brutalność pokaże, że bezpieczeństwo to tylko iluzja, a wierność zostanie poddana ciężkiej próbie, bo w walce o kontrolę nikt nie okaże słabości.

W produkcji oprócz Toma Hardy'ego ("Tabu", "Peaky Blinders"), Helen Mirren ("Królowa", "1923") i Pierce'a Brosnana ("Mamma mia!", seria o Jamesie Bondzie) wystąpi plejada innych aktorów. W obsadzie znaleźli się m.in. Paddy Considine (znany z "Rodu smoka"), Lara Pulver, Joanne Froggatt, Mandeep Dhillon, Anson Boon, Teddie Allen, Jasmine Jobson, Johnny Flynn, Emmett J. Scanlan, Janet McTeer, Ophelia Lovibond oraz Toby Jones.

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Nowe odcinki o losach rodziny Harriganów pojawią się wyłącznie na platformie SkyShowtime. Premiera pierwszego z nich odbędzie się 21 września, a następne będą udostępniane w cotygodniowych odstępach. Wśród producentów wykonawczych znaleźli się m.in. Tom Hardy, Guy Ritchie, David C. Glasser, Jez Butterworth, Ivan Atkinson oraz Dean Baker. Jeśli ktoś nie widział początku tej historii, pierwszy sezon jest dostępny w całości w tym samym serwisie.

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