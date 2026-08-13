Gwiazda nowego "Harry'ego Pottera" uderza w J.K. Rowling. Zagrała w serialu, ale nie zgadza się z jej poglądami

Kasia Kowalska
2026-08-13 22:18

Fani "Harry'ego Pottera" często muszą mierzyć się z dylematem, jak oddzielić ukochane książki od kontrowersyjnych wypowiedzi J.K. Rowling. Pisarka od dawna jest krytykowana za swoje stanowisko wobec osób transpłciowych. Czy można kochać magiczny świat, nie popierając jego twórczyni? Bel Powley, aktorka, która wcieli się w ciotkę Petunię w nadchodzącym serialu HBO, uważa, że tak.

Uśmiechnięty Dominic McLaughlin jako Harry Potter, obok pisarka J.K. Rowling. O kontrowersjach przeczytasz na SE.
Autor: /Aidan Monaghan/HBO/ Shutterstock

Nowa adaptacja "Harry'ego Pottera" tworzona przez HBO od początku wzbudza sporo emocji. Widzowie z jednej strony narzekają na brak oryginalności i ignorowanie propozycji o Huncwotach, a z drugiej krytykują decyzje castingowe. Jednak prawdziwym problemem dla wielu pozostaje zaangażowanie samej J.K. Rowling, która nie tylko czerpie zyski z projektu, ale jest też jego producentką.

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Gwiazda nowego "Harry'ego Pottera" uderza w Rowling. Tłumaczy, dlaczego i tak zagrała w serialu

Kwestia oddzielania dzieła od autora pozostaje kwestią indywidualną. Nie zmienia to jednak faktu, że J.K. Rowling regularnie mierzy się z falą krytyki. Obrywa się również fanom "Harry'ego Pottera" i aktorom biorącym udział w produkcji HBO. Warto jednak zaznaczyć, że udział w serialu nie oznacza automatycznego poparcia dla kontrowersyjnych opinii pisarki. Dowodem na to są słowa Bel Powley, która wcieli się w postać Petunii Dursley.

Fundamentalnie nie zgadzam się z poglądami J.K. Rowling w kwestiach genderowych. Uważam, że społeczność transpłciowa zasługuje na bezpieczeństwo, godność, szacunek oraz całkowitą akceptację. Ale kocham "Harry'ego Pottera", dorastałam z tymi książkami. Należę do pierwszego pokolenia czytelników, którzy się na nich wychowali. Kocham tę magię i grozę - powiedziała Bel Powley w wywiadzie dla The Telegraph.

"Harry Potter" - kiedy premiera serialu w HBO Max?

Dla fanów oczekujących na nową produkcję mamy dobre wieści – premiera pierwszych odcinków serialu zaplanowana jest na tegoroczne Boże Narodzenie. W obsadzie znaleźli się m.in. Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Arabella Stanton jako Hermiona Granger i Alastair Stout jako Ron Weasley. Oprócz nich na ekranie zobaczymy chociażby Johna Lithgowa w roli Albusa Dumbledore'a, Janet McTeer jako Minerwę McGonagall, Paapę Essiedu jako Severusa Snape'a, Nicka Frosta w roli Rubeusa Hagrida, Rory'ego Wilmota jako Neville'a Longbottoma oraz Loxa Pratta jako Draco Malfoya.

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