Czwarty sezon "Reachera" już dostępny. Kiedy zobaczymy finałowy odcinek?

Czwarty sezon serialu "Reacher" zadebiutował na platformie, a wraz z nim zapowiedziano produkcję poboczną o tytule "Neagley". Spin-off trafi do widzów od razu w całości, tuż po tym, jak zakończy się emisja najnowszej serii przygód samego Reachera.

Fabuła 4. sezonu serialu "Reacher"

Podstawą fabuły czwartej odsłony serialu o Jacku Reacherze jest "Gone Tomorrow" – trzynasty tom bestsellerowej serii autorstwa Lee Childa. Główny bohater, w którego wciela się Alan Ritchson, spotyka w metrze zrozpaczoną kobietę, a sytuacja ta nieoczekiwanie kończy się dramatem. Reacher zostaje wciągnięty w ryzykowną i skomplikowaną intrygę. Będzie musiał stanąć do walki z bezlitosnymi wrogami, którzy mają powiązania z przedstawicielami władzy najwyższego szczebla. W najnowszym sezonie na ekranie pojawią się m.in.: Sydelle Noel, Chris Marquette, AGNEZ MO, Anggun, Kevin Weisman, Marc Blucas, Kevin Corrigan i Kathleen Robertson.

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Harmonogram premier i liczba odcinków 4. sezonu "Reachera"

Najnowsza, czwarta seria o przygodach Jacka Reachera to łącznie osiem odcinków, które udostępniane są widzom w środy. Pierwsza transza, obejmująca trzy epizody, pojawiła się na platformie Prime Video 12 sierpnia. Finałowy odcinek zadebiutuje w połowie września. Szczegółowy plan premier wygląda następująco:

12 sierpnia - odcinki: 1., 2. i 3.,

19 sierpnia - odcinek 4.,

26 sierpnia - odcinek 5.,

2 września - odcinek 6.,

9 września - odcinek 7.,

16 września - odcinek 8. (finał).

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Szczegóły spin-offu "Neagley" ze świata "Reachera"

"Neagley" to nowa produkcja oparta na bohaterce wykreowanej przez pisarza Lee Childa. Tytułowa Frances Neagley, grana przez Marię Sten, pracuje jako prywatny detektyw w Chicago. W przeszłości należała do elitarnego 110. Oddziału Śledczego Żandarmerii Wojskowej USA, gdzie jej przełożonym był Jack Reacher. Kiedy docierają do niej wieści o śmierci bliskiego znajomego w podejrzanym wypadku, Neagley postanawia odkryć prawdę i wymierzyć sprawiedliwość. Detektyw wykorzystuje umiejętności nabyte podczas służby oraz te, których nauczył ją Reacher. Tym samym pakuje się w poważne kłopoty i odkrywa śmiertelnie niebezpieczną tajemnicę.

W obsadzie serialu, obok Marii Sten, znaleźli się m.in.: Greyston Holt (detektyw Hudson Riley), Adeline Rudolph (Renee Birdwhistle), Jasper Jones (Keno), Matthew Del Negro (Pierce Woodrow) oraz Damon Herriman (Lawrence Cole). W spin-offie nie zabraknie też Alana Ritchsona, który wystąpi gościnnie jako Jack Reacher.

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