Andziaks i Luka ochrzcili synka. Roxie Węgiel pochwaliła się kadrami z wystawnego przyjęcia

Angelika i Łukasz Trochonowiczowie, szerzej znani jako Andziaks i Luka, od lat prężnie działają w sieci, prezentując swoim widzom luksusowe życie, które dla wielu stanowi niedoścignione marzenie. Ten popularny influencerski duet systematycznie buduje swoją rozpoznawalność w polskim internecie.

Mimo że para regularnie staje się obiektem kontrowersji, posiada również rzeszę oddanych obserwatorów, którzy z niecierpliwością wyczekiwali momentu chrztu ich drugiego dziecka, synka Franco. Fotografiami z tego ważnego wydarzenia postanowiła podzielić się Roksana Węgiel, która pojawiła się na uroczystości w towarzystwie męża.

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Huczne chrzciny syna Andziaks i Luki. Uroczystość pełna przepychu

Znani twórcy internetowi nieustannie relacjonują w sieci swoje życie prywatne. W przypadku Trochonowiczów ich działalność często spotyka się z krytyką. Wystawne imprezy, kosztowne podarunki dla córki czy luksusowe wyposażenie wnętrz nierzadko wywoływały burzliwe dyskusje wśród internautów. Niedawno o Andziaks mówiło się w kontekście incydentu, w którym działacze Ruchu Klimatycznego "Jazda!" oblali witrynę jej butiku sztucznymi odchodami.

Influencerka musiała jednak przynajmniej na chwilę zapomnieć o tym zdarzeniu i w pełni zaangażować się w planowanie wyjątkowego dnia, jakim były chrzciny synka, Franco. Jak można było przypuszczać, po mszy w kościele zorganizowano niezwykle wystawne przyjęcie, w którym wzięły udział znane osobistości ze świata show-biznesu.

Roxie Węgiel zachwyca na chrzcinach syna Andziaks. Piosenkarka pokazała zdjęcia

W przygotowaniach do tego ważnego dnia rodziców Franco wspierała między innymi popularna makijażystka, Magdalena Pieczonka. Na liście gości znalazły się również znane twarze, takie jak influencerka Ola Nowak oraz wokalistka Roksana Węgiel, która przybyła na wydarzenie wraz z mężem, Kevinem Mglejem.

Piosenkarka, która nie ukrywa swojego przywiązania do wiary i tradycji katolickiej, zdecydowała się udostępnić fanom kilka ujęć z przyjęcia. Pod opublikowanymi materiałami błyskawicznie zaroiło się od komentarzy zachwyconych internautów, chwalących jej kreację, a także podziwiających rozczulające zdjęcia z nowo ochrzczonym chłopcem. Znajdziecie je w galerii poniżej.

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Baby boom w polskim show-biznesie trwa w najlepsze

Ostatnie miesiące obfitują w radosne nowiny od znanych par. Nie tylko Andziaks i Luka, ale także wiele innych osobistości rodzimego show-biznesu doczekało się w ostatnim czasie potomstwa. Internauci z zaangażowaniem śledzili informacje o narodzinach dzieci takich gwiazd jak Lil Masti, Olga Frycz i Albert Kosiński, Marcin i Żaneta Gortatowie czy Aleksandra i Sławosz Uznańscy-Wiśniewscy.

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