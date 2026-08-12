Roxie Węgiel poznała Cristiano Ronaldo. Tak wspomina spotkanie! "Bałam się"

Związek Cristiano Ronaldo i Georginy Rodriguez trwa już dziesięć lat i wreszcie para postanowiła sformalizować swoją relację. Ich pierwsze spotkanie miało miejsce w Madrycie w 2016 roku, kiedy to modelka była zatrudniona w prestiżowym butiku. Sportowiec, po zakończeniu relacji z Iriną Shayk, był wówczas wolny i poszukiwał nowej miłości. Oboje zawsze z przekonaniem opowiadali, że uczucie między nimi zaiskrzyło błyskawicznie.

Cristiano Ronaldo pochwalił się obrączką

Kiedy w poprzednim roku ogłoszono ich zaręczyny, fani z niecierpliwością oczekiwali informacji o ślubie. Teraz Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez, rodzice pięciorga dzieci, ogłosili ten fakt światu za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na swoim profilu na Instagramie para opublikowała fotografię, na której widać ich dłonie zdobiące złote obrączki.

Roxie Węgiel zrobiła sobie zdjęcie z Cristiano Ronaldo

Z pewnością niewielu kojarzy fakt, że w przeszłości Roksana Węgiel miała okazję przebywać w tym samym miejscu, co Cristiano Ronaldo i jego ukochana. Polska piosenkarka gościła na tej samej imprezie, na której pojawił się piłkarz z partnerką. Wykorzystując nadarzającą się okazję, udało jej się zdobyć wspólne zdjęcie z tym legendarnym sportowcem.

Roxie Węgiel reaguje na spotkanie z gwiazdą

To niezapomniane wydarzenie miało miejsce podczas gali MTV European Music Awards w Sewilli w 2019 roku, gdzie młoda wokalistka otrzymała nagrodę dla najlepszego polskiego artysty. Wtedy czternastoletnia Roksana Węgiel pojawiła się na prestiżowym wydarzeniu wśród światowych sław, takich jak Dua Lipa i Cristiano Ronaldo ze swoją przyszłą żoną.

Bardzo się stresowałam, podchodząc do Cristiano po zdjęcie. Serio. Zapytałam po prostu, czy mogę, nie mówiłam, że jestem piosenkarką, nic. Bałam się, że odmówi, ale był bardzo miły. Tak samo Dua Lipa. Stresowałam się, bo to są ikony, gwiazdy światowego formatu, więc myślę, że każdy by się stresował. Sama robię karierę, wiem, jak to jest, ale nie każdy ma takie podejście jak ja. Każdy ma inne zasady. Nie wiedziałam, czego się spodziewać - wyznała Roxie w rozmowie z Eska.pl.

ESKA Story #1 - Roxie i Kevin