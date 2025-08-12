Cristiano Ronaldo wyśmiał Georginę Rodriguez. Portugalczyk nagle wypalił te słowa. "Jasno dałem do zrozumienia, że się nie ożenię"

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez w przyszłym roku będą świętować okrągłą rocznice związku. Zakochani są razem od blisko 10 lat, wspólnie wychowują gromadkę dzieci, choć ich miłość nie została sformalizowana to wyglądają na bardzo szczęśliwych. Portugalczykowi nie przeszkadza to, aby zwracać się do swojej partnerki - "żono", ale niebawem może się to zmienić, ponieważ Rodriguez w mediach społecznościowych pochwaliła się pierścionkiem zaręczynowym i powiedziała "TAK"!

- Tak, chcę. W tym i we wszystkich moich życiach - podpisała.

Jeszcze nie tak dawno Ronaldo wyśmiał słowa partnerki

- Słyszałem gdzieś, że moja dziewczyna Georgina, mówiła, że chciałaby zostać moją żoną. I muszę przyznać, że to dla mnie bardzo zabawne, bo już jej jasno dałem do zrozumienia, że się nie ożenię. To zaszczyt dla każdej kobiety wyjść za mnie, ale mogę wiele stracić, jeśli w trakcie małżeństwa zdecydujemy się na separację. Małżeństwo nie jest priorytetem ani osiągnięciem, zwłaszcza dla mężczyzn - powiedział w jednym z wywiadów Ronaldo, kilka lat temu.

Cristiano Ronaldo szybko zmienił zdanie! Zapowiadał to już wcześniej

Ronaldo z czasem wycofywał się z tamtych słów, które wypowiedział w trakcie wywiadu i zapowiadał, że wielki dzień może się wydarzyć w najbliższym czasie.

- Zawsze jej mówię: to kiedyś się wydarzy. Musi nastąpić ten "klik". Tak jest ze wszystkim w naszym życiu. Ona wie, o czym mówię. To może być za rok, za sześć miesięcy, a może za miesiąc. Jestem w 1000 proc. pewien, że to się stanie - powiedział Portugalczyk w serialu na Netflixie.

Rodriguez w końcu się doczekała ruchu ze strony Ronaldo, a teraz wszyscy fani wyczekują na wielką uroczystość z okazji zaślubin.