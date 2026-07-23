Oblano butiki Rozenek i Andziaks sztucznymi odchodami. Znamy stanowisko policji!

Adrian Nychnerewicz
Adrian Nychnerewicz
2026-07-23 13:37

Małgorzata Rozenek-Majdan oraz influencerka Andziaks padły ofiarami ataków Działaczy Ruchu Klimatycznego "Jazda!", którzy oblali sztucznymi odchodami sklepy obu pań. Wszystko sami zarejestrowali swoimi kamerami. "Super Express" skontaktował się z policją, która już zajmuje się sprawą. Co czeka "aktywistów", których internauci już nazwali zwykłymi wandalami.

Jako pierwszy zniszczony został sklep Małgorzaty Rozenek-Majdan "Mrs. Drama" przy ulicy Mokotowskiej w Warszawie. Ataku dokonali działacze z Ruchu Klimatycznego "Jazda!". Obrzucili wystawy butiku imitacją odchodów. Wszystko nagrali i uzasadnili swoje działania. Swoją akcję nazwali "Elity posrało, czas po sobie posprzątać". Prawda, że miło?

Tym razem zwracamy uwagę na to, jak posrało Małgorzatę Rozenek i Radosława Majdana. (...) Rozenek-Majdan jeszcze promuje ten śmiercionośny dla dzieci konsumpcjonizm poprzez luksusowe sklepy, takie jak ten tutaj, który właśnie obrzuciliśmy sztuczną kupą. Gdzie sprzedaje się tandetę oczywiście w niebotycznych cenach, której produkcja zanieczyszcza wodę, żywność i nasze ciała

- powiedzieli działacze.

NIE PRZEGAP: Rozenek pokazała prawdziwą twarz. Paparazzi przyłapali ją nad morzem. Aż trudno uwierzyć, co wyprawiała

Nie tylko Rozenek. Sklep Andziaks również został zniszczony

Aktywiści zaatakowali też sklep influencerki Andziaks "Twinkle Candle - Świece Sojowe i Kosmetyki Naturalne", który znajduje się przy ul. Grzybowskiej w stolicy. Przed sklepem doszło do awantury. Mama celebrytki bowiem od razu do niej zadzwoniła. - Jakim prawem?! - krzyczała influencerka. 

Aktywista przemówił do kamerki. "Wypier***aj jełopie do roboty" - obraził Andziaks. A później wyjaśnił, co nim kierowało.

A co ciekawe, tutaj Andziaks na mnie krzyczy, a ja jestem w podobnym wieku, co Andziaks. Kończy 30-tkę, ja mam 30 lat. Oboje pochodzimy z Nysy. Masa nauki w liceum, olimpiady. Teraz pracuję w budżetówce i zarabiam około 7,3 tys. zł. A to już po długim czasie. Wcześniej zarabiałem 5 tys.

- powiedział aktywista.

ZOBACZ: Rozenek dresiara przyłapana w furze za 700 tys. zł! To jeszcze samochód czy już czołg?!

Policja działa w sprawie działań aktywistów

Skontaktowaliśmy z komendą policji przy ul. Wilczej. Okazało się, że dotarło do nich tylko jedno zgłoszenie w sprawie aktu wandalizmu. 

W tym momencie nie dysponujemy informacjami dotyczącymi zdarzeniem na ul. Mokotowskiej. Ale policja zajmuje się sprawą z ul. Grzybowskiej, a sprawcy będą ścigani zgodnie z art. 51 p.1 kodeksu wykroczeń - powiedział "Super Expressowi" mł. asp. Jakub Pacyniak.

Artykuł brzmi: "Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny".

Za takie wykroczenie grozi areszt od 5 do 30 dni, ograniczenie wolności na okres 1 miesiąca oraz grzywna: od 20 zł do 5000 zł (nakładana m.in. w drodze mandatu karnego przez policję lub straż miejską).

Internauci są wściekli.

"Granica pomiędzy aktywizmem, a zwykłym chamstwem została przekroczona" - piszą jedni.

"Czyli jego problemem jest, że zarabia więcej od niego?" - pyta ktoś inny w komentarzu na Instagramie.

"Wstyd! Jak tak można?!" - piszą kolejni.

A wy co myślicie o akcji aktywistów? Dajcie znać w naszej sondzie pod tekstem.

Sonda
Czy popierasz działania aktywisów ws. Rozenek i Andziaks?
Małgorzata Rozenek-Majdan szczerze o poprawianiu urody. "Moja metamorfoza nie polega na piciu rumianku i bieganiu o 6 rano"
Mężczyźni rzucają mazią w budynki. Na miniaturach Andziaks i Małgorzata Rozenek. O ataku aktywistów przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 34
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Małgorzata Rozenek-Majdan