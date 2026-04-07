Rozenek pokazała prawdziwą twarz. Paparazzi przyłapali ją nad morzem. Aż trudno uwierzyć, co wyprawiała

Tak naprawdę wypoczywają Rozenek i Majdan. Wszystko za grube tysiące złotych

Choć Małgorzata Rozenek-Majdan pracuje w telewizji, to największe pieniądze w rzeczywistości przynoszą jej kontrakty reklamowe - także te na Instagramie. Nic więc dziwnego, że gwiazda bywa przyklejona do telefonu. I to nawet w czasie rodzinnych świąt. Rodzina Majdanów - Gonia, Radziu, Tadzio, najmłodszy Henio i dwa psy - wybrała się na Wielkanoc do wsi Kołczewo na wyspie Wolin niedaleko Międzyzdrojów. Zatrzymali się w imponującej willi wyposażonej w sześć sypialni i wszelkie luksusy - łącznie z basenem w ogrodzie. Wynajem domu za dobę kosztuje aż... 5 tys. zł!

Jak można było się spodziewać, szybko okazało się, że był to wyjazd sponsorowany i rodzina zgarnęła pieniądze za swój świąteczny wypoczynek... Wiązało się to oczywiście z obowiązkami.

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan liczyli pewnie, że pogoda będzie ich rozpieszczać, bo tak było w czasie świąt w większości kraju, ale niestety, nie nad morzem. Zaraz po przyjeździe celebrytów niebo zaczęło być pochmurne, a przez następne dwa dni lał deszcz.

To skutecznie utrudniało Małgosi pracę. Liczyła na piękne zdjęcia i filmiki na Instagram, a tu klops. Szaro, pochmurnie i mokro. Na plażę wybrali się więc tylko na kilkanaście minut. Po sesji zdjęciowej od razu wrócili do wynajętej willi. Resztę czasu spędzili w piżamach na kanapach. To oczywiście celebrytka również dokładnie zrelacjonowała.

Zobaczcie w naszej galerii, jak naprawdę wyglądał pobyt Małgosi Rozenek nad morzem. Fajne życie i praca?

49

