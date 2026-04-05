Małgorzata Rozenek-Majdan uciekła na Wielkanoc nad morze! Pokazała wynajęty dom. Jakby luksusowo? [ZDJĘCIA]

Małgorzata Rozenek-Majdan wynajęła willę na Wielkanoc

Małgorzata Rozenek-Majdan postanowiła, że w tym roku w święta wielkanocne nie będzie idealną gospodynią domu. Zamiast szorować okna, piec mazurki i malować pisanki postanowiła, że tym razem postawi na wygodę. Stwierdziła, że Wielkanoc to idealny czas na krótki odpoczynek i wynajęła dom nad morzem. W Wielką Sobotę zabrała najbliższych i ruszyła nad Bałtyk. Oczywiście na jej Instagramie pojawiły się materiały z wyjazdu. Prowadząca programu "Królowe przetrwanie" pokazała fanom wynajęty dom i nie ukrywała swojego zachwytu. Trzeba przyznać, że ma dobry gust, ponieważ posiadłość jest naprawdę bardzo estetyczna i wpisuje się w klimat świąt wielkanocnych. Zdjęcia można znaleźć w galerii zamieszczonej w artykule.

Zabrakło jednej ważnej osoby!

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan na wielkanocny wyjazd nad morze zabrali swoje dwa psy - buldoga George'a i jamniczka Madlenka. Razem z nimi święta spędzają też oczywiście synowie, ale nie wszyscy! Stanisław, czyli najstarszy syn Małgorzaty, nie mógł dojechać do nich na czas. Celebrytka ubolewała na Instagramie, że tegorocznych świąt nie spędzi w pełnym gronie bliskich, ale dodała, że już wkrótce zobaczy pierworodnego syna!

Stasiek nie mógł do nas dojechać, bo ma bardzo ważny projekt w szkole. Chcemy bardzo, żeby pojechał z nami na majówkę, więc nie mógł przyjechać na Wielkanoc i wyjechać z nami na majówkę, więc musieliśmy wybrać. Wybrał, że woli z nami na majówkę, bo jest o kilka dni dłuższa, więc jesteśmy bez Staśka - wyjaśniała fanom na Instagramie Małgorzata Rozenek-Majdan.