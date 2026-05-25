Tłumy szukały Eli. Dziewczynka nie żyje. Poruszające słowa mamy: "Wśród różnych żali, nie ma przynajmniej tego"

Anita Leszaj
Anita Leszaj
Konrad Marzec
Konsultacja: Konrad Marzec
2026-05-25 14:46

W Krakowie, przez dwa dni tysiące osób szukało 12–letniej Elżbiety. Dziewczynka nie wróciła do domu po spotkaniu z koleżankami. Jej zatroskana mama szybko ustaliła, że córka nie przebywa u żadnej z bliskich przyjaciółek i zawiadomiła policję. W miniony piątek, gdy nie następował przełom w poszukiwaniach funkcjonariusze zaapelowali do mieszkańców o pomoc. Niestety, finał był najgorszy z możliwych.

Wielka akcja poszukiwawcza w Krakowie

Setki policjantów, strażnicy miejscy, funkcjonariusze WOT, a przede wszystkim zwykli mieszkańcy, znajomi Eli i jej rodziny zaangażowali się w poszukiwania. W newralgicznych lokalizacjach Krakowa pojawiły się plakaty z wizerunkiem zaginionej. Z każdą godziną rosły siły i środki. Na WhatsAppie powstała społeczność, do której spontanicznie dołączali Krakowianie, chcący pomóc. Do akcji poszukiwawczej zaangażowano helikopter. Szybko ustalono, że Ela może przebywać w rejonie Ogrodu Zoologicznego. Tam bowiem uchwyciła ją kamera monitoringu.

Grupy poszukiwawcze metr po metrze przeczesywały rejon Lasku Wolskiego, podczas gdy inni policjanci analizowali zapisy z kamer sklepów, osób prywatnych i pojazdów komunikacji miejskiej. Faktycznie, dziewczynka została nagrana w sklepie spożywczym, gdy robiła zakupy w dniu zaginięcia. Jak się niestety okazało, ostatnie w swoim życiu.

Polecany artykuł:

Zaginiona 12-latka nie żyje. Ciało Elżbiety znaleziono w Lesie Wolskim

Tragiczny finał poszukiwań Eli. Rodzina potwierdziła

W Lasku Wolskim, na trudno dostępnym terenie, znaleziono ciało młodej kobiety. Jej ubiór i wygląd wskazywał jednoznacznie, że to mogła być zaginiona 12–latka. Rodzina zidentyfikowała ciało i potwierdziła straszną wiadomość, która złamała serce najbliższym Eli. - Wieczny pokój - napisała na Facebooku mama 12–latki, znana w krakowskim i olsztyńskim środowisku muzycznym dyrygentka. Kobieta podziękowała także wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc w poszukiwaniach jej zmarłej córki.

- Chciałam wyrazić wielką wdzięczność policji, straży miejskiej, straży pożarnej, OSP i wszystkim służbom - za ogromne zaangażowanie w poszukiwanie Eli. Wśród różnych żali, które nas teraz nawiedzają, nie ma przynajmniej tego: że można było zrobić więcej w tej dziedzinie - przekazała mama Eli.

Z kolei w poniedziałek prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. - Prokurator z Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza wszczął śledztwo a art. 151 kk, co jest rutynową podstawą prowadzenia tego rodzaju postępowań. Wstępnie wyniki oględzin ciała na miejscu zdarzenia nie wskazują na udział osób trzecich. Będziemy sprawdzać wszystkie okoliczności. Czekamy na wstępne wyniki sekcji zwłok, która ma się odbyć 25 maja w Zakładzie Medycyny Sądowej - powiedział w rozmowie z "Super Expressem", prokurator Tomasz Waszczuk, rzecznik prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Zaginiona 12-latka nie żyje
Galeria zdjęć 8

Polecany artykuł:

Dramat podczas fety Wisły Kraków. 11-latka trafiona petardą trafiła do szpitala
Pokój Zbrodni - Mroczne kulisy zbrodni na Wilanowie. Karolina B. zaatakowała swojego partnera
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA KRAKÓW