Zaginiona 12-latka nie żyje. Ciało Elżbiety znaleziono w Lesie Wolskim

Aktualizacja. Po godzinie 14 policjanci z Krakowa potwierdzili, że znaleziono ciało zaginionej 12-latki. "Informujemy, że zakończyły się poszukiwania zaginionej 12-latki. Niestety poszukiwania nie mają szczęśliwego zakończenia. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w działania poszukiwawcze, a także mieszkańcom za przekazywane informacje, udostępnianie komunikatu oraz okazane wsparcie i reakcję." - czytamy na stronie KMP Kraków.

– Około godz. 11:20 jedna z osób biorących udział w poszukiwaniach – krakowski strażnik miejski znalazł ciało młodej kobiety w terenie bardzo trudno dostępnym. Cały czas mówimy tutaj o terenie Lasu Wolskiego. Zarówno rysopis ciała jak i ubiór tej osoby, której znaleźliśmy odpowiada rysopisowi i ubiorowi dwunastolatki – powiedziała Radiu Eska podinsp. Katarzyna Cisło, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Na miejscu prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratora. Policja nie potwierdziła jeszcze oficjalnie tożsamości odnalezionej osoby, jednak wszystko wskazuje na to, że może to być poszukiwana 12-latka.

W poszukiwania 12-latki zaangażowano policję, straż pożarną, wojsko, psy tropiące, wykorzystano też helikopter. Akcja objęła cały powiat krakowski.

Współpraca: Marta Kiermasz