Hulajnogi elektryczne w Warszawie na nowych zasadach. "Porządek musi być"

Nowe zasady dla hulajnóg elektrycznych w Warszawie

Warszawa podpisała porozumienie regulujące zasady poruszania się i parkowania w przestrzeni publicznej z trzema operatorami oferującymi hulajnogi do wypożyczenia (Bolt, Dott, Lime). - Porządek musi być! A bezpieczeństwo jest najważniejsze. W sprawie e-hulajnóg na wynajem wciąż nie doczekaliśmy się rozwiązań ustawowych. Wzięliśmy więc sprawy we własne ręce i jako pierwsi w Polsce podpisaliśmy tak kompleksowe porozumienie z operatorami - przekazał prezydent Rafał Trzaskowski.

Od piątku, dzięki nowym porozumieniom, zwiększona została liczba miejsc z ograniczeniem prędkości do 12 km/h: ul. Złota, Zgoda, Bracka, Plac Centralny, most pieszo-rowerowy. Dotychczas takie ograniczenie obowiązywało na Krakowskim Przedmieściu i Nowym Świecie (gdy są deptakiem), Chmielnej (na odcinku, który jest deptakiem) i Bulwarach Wiślanych (na odcinku, na którym nie ma wydzielonej drogi dla rowerów).

Dzięki staraniom burmistrza Woli wprowadzono zakaz poruszania się na e-hulajnogach i ich parkowania w Parku Sowińskiego i Lasku na Kole - w tych miejscach hulajnogi nie będą działać. Zakaz ruchu nadal dotyczy też Starego Miasta, Ogrodu Krasińskich i Łazienek Królewskich.

W nowym porozumieniu zawarto też zapis o uniemożliwieniu pozostawiania hulajnóg w sposób i w miejscach jednoznacznie wbrew przepisom, np. na mostach, w tunelach, strefach zamieszkania, na ulicach nieposiadających chodnika o szerokości umożliwiającej postój zgodny z prawem o ruchu drogowym, w parkach objętych takim zakazem. Operatorzy będą także płacić kary umowne za nieprzestrzeganie zapisów, w tym rozmieszczanie pojazdów poza wyznaczonymi miejscami. Mają też poprawić kontakt z mieszkańcami, w tym wyznaczyć osoby odpowiedzialne i kanały kontaktu, a także lepiej oznakować e-hulajnogi. Będą też płacić kary za brak odpowiedzi na zgłoszenia mieszkańców.

66 wypadków, 73 poszkodowanych

Mimo niskiego udziału hulajnóg w ruchu (zaledwie 7,8 proc. ruchu zmierzonego na trasach rowerowych), ich użytkownicy w zeszłym roku brali udział w aż 66 wypadkach - prowadzący hulajnogę spowodowali 39 z nich. W zdarzeniach tych ranne zostały 73 osoby. W całym mieście jest łącznie 12,5 tys. stojaków z dopuszczonym postojem e-hulajnóg w 2,9 tys. miejsc (włączając w to stacje Veturilo, gdzie od 2023 r. można parkować e-hulajnogi). Do tego w Śródmieściu oraz na Żoliborzu, Woli i Bielanach dostępne są 133 "strefy postoju", za których wyznaczenie i użytkowanie zobowiązali się płacić operatorzy.

Od 3 czerwca wprowadzony zostanie na terenie całego kraju obowiązek korzystania z kasku dla osób do 16. roku życia, które poruszają się: rowerem, rowerem z napędem, hulajnogą elektryczną i urządzeniem transportu osobistego. W przypadku braku kasku mandat wyniesie 100 zł.

