Wyprzedaż przedmiotów po Cęckiewiczu wywołała skrajne emocje. Muzeum Krakowa odpowiada

Maria Hędrzak
Maria Hędrzak
PAP.
2026-05-23 11:09

Pracownicy krakowskiego muzeum przyjrzą się bliżej wystawionym na sprzedaż przedmiotom z domu prof. Witolda Cęckiewicza. Internetowa wyprzedaż pamiątek po zmarłym wzbudziła w sieci prawdziwą burzę, a osoba oferująca te dobra stanowczo zaprzecza oskarżeniom o działania na własną rękę.

Muzeum Krakowa

i

Autor: Wikimedia Commons / Zygmunt Put Zetpe0202/ CC BY-SA 4.0

Przedmioty z domu prof. Cęckiewicza na sprzedaż

Oferty zbycia przedmiotów z domu Witolda Cęckiewicza trafiły we wtorek na jedną z facebookowych grup zrzeszających pasjonatów antyków. Temat błyskawicznie podchwyciły lokalne serwisy informacyjne, a do dyskusji o ochronie dorobku wybitnego architekta włączyli się także politycy, między innymi reprezentująca Lewicę posłanka Daria Gosek-Popiołek.

W środę głos w sprawie zabrali przedstawiciele Muzeum Krakowa, którzy wyraźnie zaznaczyli w swoim oświadczeniu, że dziedzictwo Witolda Cęckiewicza jako architekta jest "profesjonalnie zaopiekowane". Instytucja zadeklarowała uważne śledzenie sytuacji i dodała, iż "trzyma rękę na pulsie i dołoży wszelkich starań, aby pamiątki po profesorze Cęckiewiczu o istotnej wartości historycznej i sentymentalnej dla miasta znalazły należne im miejsce". "Prowadzimy rozmowy z synem prof. Cęckiewicza, których celem jest ewaluacja i ewentualne nabycie lub przejęcie do zbiorów muzealnych tych obiektów, które najlepiej posłużą zachowaniu pamięci o życiu i twórczości tej wybitnej postaci" - podało w komunikacie Muzeum Krakowa.

"Wbrew wrażeniu, jakie mogą sprawiać publikowane w mediach zdjęcia wnętrz, większość widocznych na nich przedmiotów osobistych czy elementów wystroju nie jest na sprzedaż. Rodzina przeznaczyła na sprzedaż wyłącznie meble oraz przedmioty wielkogabarytowe" - podkreślili również przedstawiciele placówki.

Pamiątki po prof. Cęckiewiczu gromadzi także Muzeum Narodowe w Krakowie, którego przedstawiciele przekazali PAP, że instytucja obecnie "analizuje temat" po publikacji ofert zbycia historycznych pamiątek w mediach społecznościowych. Warto w tym miejscu przypomnieć, że kupując w 2016 r. zaprojektowany przez Cęckiewicza hotel "Cracovia", MNK zakupiło też komplet materiałów archiwalnych związanych z projektem, w tym plany architektoniczne i rysunki projektowe, zabezpieczając dokumenty związane z budynkiem.

Już w sobotę na wspomnianej grupie pojawił się wpis, którego autor zapewnia, że podjęte przez niego działania nie były samowolne i miały opierać się na "dżentelmeńskiej umowie na wyłączność przy sprzedaży".

Parada zabytkowych pojazdów w Szczecinie
Nosel wkręca
Rejestracja zabytkowych aut
Nosel wkręca
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KRAKÓW