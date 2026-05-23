Zaginięcie 16-letniej Leny w Otwocku. Policja prosi o pilną pomoc

Maria Hędrzak
2026-05-23 12:46

Zaginęła 16-letnia Lena Spica. Nastolatka opuściła swoje miejsce zamieszkania w piątek i od tamtej pory ślad po niej zaginął. Otwoccy funkcjonariusze proszą o kontakt wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w odnalezieniu dziewczyny.

Od piątku, 22 maja mundurowi starają się odnaleźć zaginioną nastolatkę. Dziewczyna po raz ostatni widziana była około godziny 13:00 w rejonie ulicy Kochanowskiego. Wcześniej wyszła ze swojego miejsca pobytu i dotąd do niego nie powróciła. Bliscy 16-latki od momentu zaginięcia nie otrzymali od niej żadnej wiadomości.

Jak podają mundurowi, Lena ma 155-160 cm wzrostu, krępą sylwetkę i ciemne, proste włosy do ramion. W chwili zniknięcia była ubrana w białe spodenki oraz różowy top, a przy sobie miała różową torebkę.

"Wszelkie informacje dotyczące zaginionej i jej obecnego miejsca pobytu prosimy kierować do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Otwocku, pod numerami tel. 47 724 12 13 i 47 724 19 00, całodobowym numerem alarmowym 112, lub powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Informacje można także przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]" - zaapelowali funkcjonariusze.

Prośba policji o pomoc w poszukiwaniach osoby zaginionej nigdy nie powinna pozostawać bez odzewu. Często to właśnie dzięki czujności mieszkańców i szybkiemu udostępnianiu informacji udaje się odnaleźć zaginionych bezpiecznie i na czas. Każdy może odegrać ważną rolę - wystarczy zwrócić uwagę na otoczenie lub przekazać służbom istotny sygnał. W takich sytuacjach liczy się współpraca, empatia i świadomość, że nawet najmniejsza pomoc może mieć ogromne znaczenie.

