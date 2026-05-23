Koncerty Chopinowskie 2026. Jest program wyjątkowych wydarzeń w Łazienkach Królewskich

Start Koncertów Chopinowskich 2026 - kiedy pierwsze wydarzenie?

Tegoroczna, 67. edycja Koncertów Chopinowskich w Łazienkach Królewskich wystartuje w niedzielę, 5 lipca. Organizatorzy potwierdzili, że start cyklu zbiegnie się z uroczystym otwarciem odnowionej przestrzeni. Jako pierwsi zagrają Piotr Alexewicz o godzinie 12:00 oraz Jakub Kuszlik o 16:00.

Jak zaznaczył dyrektor Stołecznej Estrady Andrzej Matusiak, zaplanowane na ten rok artystyczne przedsięwzięcie ma absolutnie wyjątkowy charakter.

- Obchodzimy jubileusz 100-lecia pomnika Fryderyka Chopina i wracamy do odnowionej przestrzeni jednego z najważniejszych muzycznych miejsc Warszawy. Od ponad sześciu dekad koncerty pod pomnikiem Chopina pokazują, że wielka muzyka może być bliska każdemu - wystarczy usiąść na trawie i słuchać. To fenomen tych spotkań: Chopin nie trafia tu do muzeum, ale żyje wśród ludzi i kolejnych pokoleń słuchaczy. Tegoroczny sezon, z udziałem wybitnych pianistów z Polski i zagranicy, będzie świętem muzyki, miasta i wspólnego przeżywania kultury - podkreślił.

Udział w niedzielnych koncertach tradycyjnie nie wymaga kupowania żadnych biletów. Seria muzycznych wydarzeń potrwa do 27 września.

Kto zagra w Łazienkach Królewskich?

Przedstawiciele Stołecznej Estrady opublikowali już kompletny program planowanych koncertów. Prezentujemy go poniżej:

5 lipca zagrają Piotr Alexewicz (o 12:00) i Jakub Kuszlik (o 16:00);

12 lipca publiczność usłyszy Karolinę Nadolską w południe oraz Aleksandrę Świgut o 16:00;

19 lipca zagrają Leonora Armellini (godz. 12:00) oraz Mariola Cieniawa (godz. 16:00);

26 lipca wystąpią Marc Laforêt o godzinie 12:00 i Joanna Marcinkowska o 16:00;

2 sierpnia zagrają Kamila Sacharzewska o 12:00 oraz Krzysztof Wierciński o 16:00;

9 sierpnia zaplanowano występy François Dumonta (12:00) i Philippe'a Giusiano (16:00);

16 sierpnia wystąpią David Khrikuli w południe oraz Piotr Pawlak o 16:00;

23 sierpnia usłyszymy Julię Łozowską o 12:00 i Mateusza Dubiela o 16:00;

30 sierpnia przed Warszawiakami zaprezentują się Yehuda Prokopowicz o 12:00 i Adam Goździewski o 16:00;

6 września zagrają Łukasz Byrdy (12:00) oraz Maciej Domagała (16:00);

13 września wystąpią Alberto Nosè w południe i Mateusz Krzyżowski o godzinie 16:00;

20 września zagrają Martín García García o 12:00 i Zuzanna Sejbuk o 16:00;

27 września cykl zamkną Adam Kałduński (godz. 12:00) oraz Zbigniew Raubo (godz. 16:00).

