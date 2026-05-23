Po policyjnym pościgu uderzył w drzewo. To przewróciło się na radiowóz

Policjanci ruszyli w pościg za kierowcą Nissana

Szczegóły zdarzenia, do którego doszło w piątek, w godzinach porannych, funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie opisali w mediach społecznościowych. Wszystko zaczęło się, gdy mundurowi z drogówki zauważyli na ulicy Grójeckiej w Górze Kalwarii kierowcę w czerwonym Nissanie, który nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa.

"Policjanci przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych wydali kierującemu polecenie zatrzymania pojazdu. Mężczyzna nie zastosował się do wydawanych sygnałów i podjął próbę ucieczki. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli pościg" - przekazali mundurowi.

Uderzył w drzewo, to uszkodziło radiowóz

Jak dodali, w pewnym momencie mężczyzna w Nissanie zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. To przewróciło się, uszkadzając policyjny radiowóz. 25-latek został zatrzymany.

"Jak się okazało, był poszukiwany celem odbycia kary ponad dwóch lat pozbawienia wolności. Czynności w sprawie są w toku" - zaznaczyli funkcjonariusze.

