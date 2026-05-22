Tłumy fanów przed PGE Narodowym. Fani Taco Hemingwaya czekają na wielkie show

Warszawa po raz kolejny stała się absolutnym sercem krajowej sceny rapowej. W piątek, 22 maja, Taco Hemingway gra pierwszy z dwóch zaplanowanych koncertów na warszawskim PGE Narodowym. Teren wokół stadionu już od godzin popołudniowych pękał w szwach, a zniecierpliwieni fani twórczości rapera ustawiali się w kolejkach, oczekując na otwarcie bramek.

Trasa Taco Hemingwaya. Koncerty na PGE Narodowym wyprzedane

Tegoroczne widowiska muzyczne organizowane są w ramach wielkiej trasy TACO HEMINGWAY 2026 †††OUR. Popularny muzyk zaplanował dwa występy na największym obiekcie sportowym w naszym kraju. Wydarzenia te odbywają się w piątek, 22 maja oraz w sobotę, 23 maja.

- Już dziś Taco Hemingway ponownie wystąpi na największym stadionie w Polsce! Tym razem, w ramach trasy TACO HEMINGWAY 2026 †††OUR, artysta zaserwuje fanom wieczór pełen emocji, wyjątkowej oprawy i numerów z płyty LATARNIE WSZĘDZIE DAWNO ZGASŁY

- czytamy na stronie PGE Narodowy. Z informacji opublikowanych przez organizatorów wynika również, że bramy dla posiadaczy biletów otwarto punktualnie o godzinie 17:00. Koncert zaplanowano o 20:00, jednak organizatorzy zastrzegli możliwość drobnych przesunięć w oficjalnym harmonogramie.

Kolejki przed koncertem Taco Hemingwaya. Tłumy w Warszawie

Zdecydowanie przed wyznaczoną godziną wpuszczania na teren obiektu, w pobliżu stadionu można było zaobserwować sznury ludzi. Znaczna część sympatyków muzyka przyszła na miejsce z ogromnym wyprzedzeniem, aby zagwarantować sobie jak najlepsze pozycje pod sceną oraz poczuć festiwalowy klimat imprezy.

- Wyjątkową atmosferę było czuć jeszcze przed wejściem na stadion. Fani tłumnie gromadzili się wokół PGE Narodowego, zachwycając kreatywnymi stylówkami, energią i ogromnym podekscytowaniem!

- poinformował PGE Narodowy. Przed wejściami nie brakowało wymyślnych kreacji naśladujących estetykę artysty, transparentów z hasłami oraz pamiątkowych sesji zdjęciowych organizowanych w gronie znajomych. Internet od wczesnego poranka zalewały liczne materiały wideo nagrywane przez fanów rapera.

Koncert na PGE Narodowym oznacza utrudnienia. Zmiany w kursowaniu ZTM

Zarówno w piątek, jak i w sobotę, w godzinach od 17:00 do 20:00, służby ograniczą możliwość wjazdu na teren Saskiej Kępy. Wspomniane obostrzenia nie dotyczą jednak pojazdów Warszawskiego Transportu Publicznego.

Przedstawiciele stołecznego magistratu apelują do wszystkich uczestników o wybór komunikacji miejskiej, wskazując przede wszystkim na pociągi drugiej linii metra. Sprawny transport na miejsce wydarzenia mają zagwarantować również warszawskie tramwaje i autobusy, a także składy Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich. Kiedy występy dobiegną końca, na trasy wyjadą dodatkowe pojazdy ZTM, a metro zwiększy częstotliwość kursowania, aby bezpiecznie rozwieźć wszystkich uczestników.

Taco Hemingway przyciągnął tłumy. Warszawskie koncerty wyprzedane

Kolejna wizyta znanego artysty w stolicy generuje nieprawdopodobne wręcz poruszenie wśród jego zwolenników. Wejściówki na oba zaplanowane terminy zniknęły z oficjalnej sprzedaży błyskawicznie, przez co miasto po raz kolejny gości jedno z najbardziej spektakularnych przedsięwzięć rozrywkowych tego roku.

- Warszawa ponownie staje się stolicą polskiego rapu, a Filip Szcześniak wraca na "własne podwórko" w wielkim stylu. Przed nami dwa spektakularne, wyprzedane do ostatniego miejsca wieczory na PGE Narodowym w ramach trasy 2026 †††OUR

- przekazali dziennikarzom organizatorzy.