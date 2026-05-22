Tłumy fanów przed PGE Narodowym. Fani Taco Hemingwaya czekają na wielkie show

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-05-22 19:06

Duże emocje towarzyszą fanom Taco Hemingwaya. Od piątkowego popołudnia przed PGE Narodowym gromadzą się tłumy sympatyków rapera, którzy z niecierpliwością czekają na pierwszy z dwóch całkowicie wyprzedanych występów na stołecznej arenie.

Warszawa po raz kolejny stała się absolutnym sercem krajowej sceny rapowej. W piątek, 22 maja, Taco Hemingway gra pierwszy z dwóch zaplanowanych koncertów na warszawskim PGE Narodowym. Teren wokół stadionu już od godzin popołudniowych pękał w szwach, a zniecierpliwieni fani twórczości rapera ustawiali się w kolejkach, oczekując na otwarcie bramek.

Trasa Taco Hemingwaya. Koncerty na PGE Narodowym wyprzedane

Tegoroczne widowiska muzyczne organizowane są w ramach wielkiej trasy TACO HEMINGWAY 2026 †††OUR. Popularny muzyk zaplanował dwa występy na największym obiekcie sportowym w naszym kraju. Wydarzenia te odbywają się w piątek, 22 maja oraz w sobotę, 23 maja.

- Już dziś Taco Hemingway ponownie wystąpi na największym stadionie w Polsce! Tym razem, w ramach trasy TACO HEMINGWAY 2026 †††OUR, artysta zaserwuje fanom wieczór pełen emocji, wyjątkowej oprawy i numerów z płyty LATARNIE WSZĘDZIE DAWNO ZGASŁY

- czytamy na stronie PGE Narodowy. Z informacji opublikowanych przez organizatorów wynika również, że bramy dla posiadaczy biletów otwarto punktualnie o godzinie 17:00. Koncert zaplanowano o 20:00, jednak organizatorzy zastrzegli możliwość drobnych przesunięć w oficjalnym harmonogramie.

Kolejki przed koncertem Taco Hemingwaya. Tłumy w Warszawie

Zdecydowanie przed wyznaczoną godziną wpuszczania na teren obiektu, w pobliżu stadionu można było zaobserwować sznury ludzi. Znaczna część sympatyków muzyka przyszła na miejsce z ogromnym wyprzedzeniem, aby zagwarantować sobie jak najlepsze pozycje pod sceną oraz poczuć festiwalowy klimat imprezy.

Polecany artykuł:

Taco Hemingway wystąpi na PGE Narodowym. Uwaga na utrudnienia w Warszawie

- Wyjątkową atmosferę było czuć jeszcze przed wejściem na stadion. Fani tłumnie gromadzili się wokół PGE Narodowego, zachwycając kreatywnymi stylówkami, energią i ogromnym podekscytowaniem!

- poinformował PGE Narodowy. Przed wejściami nie brakowało wymyślnych kreacji naśladujących estetykę artysty, transparentów z hasłami oraz pamiątkowych sesji zdjęciowych organizowanych w gronie znajomych. Internet od wczesnego poranka zalewały liczne materiały wideo nagrywane przez fanów rapera.

Koncert na PGE Narodowym oznacza utrudnienia. Zmiany w kursowaniu ZTM

Zarówno w piątek, jak i w sobotę, w godzinach od 17:00 do 20:00, służby ograniczą możliwość wjazdu na teren Saskiej Kępy. Wspomniane obostrzenia nie dotyczą jednak pojazdów Warszawskiego Transportu Publicznego.

Przedstawiciele stołecznego magistratu apelują do wszystkich uczestników o wybór komunikacji miejskiej, wskazując przede wszystkim na pociągi drugiej linii metra. Sprawny transport na miejsce wydarzenia mają zagwarantować również warszawskie tramwaje i autobusy, a także składy Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich. Kiedy występy dobiegną końca, na trasy wyjadą dodatkowe pojazdy ZTM, a metro zwiększy częstotliwość kursowania, aby bezpiecznie rozwieźć wszystkich uczestników.

Taco Hemingway przyciągnął tłumy. Warszawskie koncerty wyprzedane

Kolejna wizyta znanego artysty w stolicy generuje nieprawdopodobne wręcz poruszenie wśród jego zwolenników. Wejściówki na oba zaplanowane terminy zniknęły z oficjalnej sprzedaży błyskawicznie, przez co miasto po raz kolejny gości jedno z najbardziej spektakularnych przedsięwzięć rozrywkowych tego roku.

- Warszawa ponownie staje się stolicą polskiego rapu, a Filip Szcześniak wraca na "własne podwórko" w wielkim stylu. Przed nami dwa spektakularne, wyprzedane do ostatniego miejsca wieczory na PGE Narodowym w ramach trasy 2026 †††OUR

- przekazali dziennikarzom organizatorzy. 

Tysiące fanów czekają na Taco Hemingwaya. PGE Narodowy znów wypełni się po brzegi
Galeria zdjęć 60
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KONCERT
WARSZAWA
TACO HEMINGWAY