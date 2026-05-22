Księżniczka Magdalena stworzy serial dla SkyShowtime. Wymowny gest szwedzkiej arystokratki

Amerykański przedsiębiorca Christopher O'Neill w 2013 roku poślubił księżniczkę Magdalenę, po czym oboje osiedlili się w Stanach Zjednoczonych. Po upływie ponad dziesięciu lat małżonkowie podjęli decyzję o powrocie do Szwecji, przywożąc ze sobą troje potomstwa. Obecnie funkcjonują raczej z dala od blasku fleszy, chociaż cała rodzina królewska niezmiennie budzi ogromną sympatię wśród obywateli. Arystokratka od dawna angażuje się w pomoc najmłodszym, a teraz media obiegła informacja o jej najnowszym przedsięwzięciu w tej dziedzinie.

ZOBACZ TEŻ: Tak internauci z całego świata zareagowali na "Love is Blind:Polska". Pod ostrzałem jedna osoba!

Księżniczka Magdalena wkracza w świat seriali. Nowy projekt dla dzieci

Młodsza latorośl szwedzkiej pary królewskiej może pochwalić się niezwykle zróżnicowanym doświadczeniem, obejmującym chociażby profesjonalne starty w jeździeckich skokach przez przeszkody. Jakiś czas temu zaprezentowała również własną linię kosmetyków pielęgnacyjnych, jednak jej największą pasją pozostaje działalność na rzecz najmłodszych. Prywatnie księżniczka Magdalena wychowuje syna oraz dwie córki, ma już na koncie publikacje literackie dla dzieci, a teraz realizuje kolejny ambitny projekt edukacyjny.

Platforma streamingowa SkyShowtime oficjalnie ogłosiła, że 43-letnia arystokratka figurująca pod nazwiskiem Madeleine Bernadotte przygotowuje animację zatytułowaną „Hidden Islands”. Ekologiczna produkcja, promująca wiedzę o środowisku naturalnym, zadebiutuje na ekranach jesienią 2026 roku, oferując widzom siedem dwudziestominutowych odcinków. W centrum opowieści znajdzie się trójka głównych bohaterów, co koresponduje z życiem prywatnym autorki. W tworzeniu serialu uczestniczy również Karini Gustafson-Teixeira pracująca dla fundacji królowej Sylwii, z którą księżniczka napisała pięć lat temu książkę „Stella and the Secret”.

"Karini Gustafson-Teixeira i ja zaczęłyśmy rozwijać ten projekt podczas covidu, zainspirowane naszą wspólną miłością do natury, dzieci i opowiadania historii. Naszym celem było stworzenie animacji, która wywoła poczucie przygody, jednocześnie przynosząc ważne lekcje o zrównoważonym rozwoju, przetrwaniu i opiece nad planetą. To wspaniałe widzieć, jak ta historia teraz trafi do wielu dzieci" - przekazała księżniczka prasie.

Quiz: pary królewskie w Europie Pytanie 1 z 10 Poniższa para królewska urzęduje w: Belgii Hiszpanii Luksemburgu Następne pytanie

Szwedzka rodzina królewska na celowniku socjologów. Kto cieszy się zaufaniem?

Wyniki cyklicznych sondaży jasno dowodzą, że obywatele Szwecji stale obdarzają swoich monarchów ogromnym zaufaniem, a poparcie dla korony utrzymuje się na poziomie od 55 do 65 procent. Zaledwie kilkanaście procent ankietowanych chciałoby przekształcenia państwa w republikę, przy czym prawdziwą furorę robi 48-letnia księżniczka Victoria. Przyszła królowa bije rekordy popularności, zostawiając w tyle nawet własnych rodziców. Z kolei jej młodsza siostra Magdalena mocno nadszarpnęła swój wizerunek wyjazdem na Florydę i przedłużającą się emigracją. Sytuacja uległa jednakże zmianie po powrocie do Sztokholmu w 2024 roku, gdy szwedzkie społeczeństwo doceniło charytatywne zaangażowanie księżniczki. Osoby z otoczenia pałacu twierdzą, że współpraca z serwisem SkyShowtime stanowi jasny dowód na to, iż arystokratka "chce robić więcej" dla dzieci niż do tej pory.