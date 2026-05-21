68-letni gwiazdor z żoną młodszą o 39 lat! Internauci przecierają oczy

Córka i żona prawie w tym samym wieku! Zdjęcia Lundgrena podbijają internet

Choć Dolph Lundgren od dekad kojarzy się z rolami niepokonanych twardzieli, dziś media znacznie częściej rozpisują się o jego życiu uczuciowym niż kolejnych filmach. Wszystko przez relację z piękną trenerką personalną Emmą Krokdal, która jest od niego młodsza niemal o cztery dekady. Para od początku wzbudza ogromne emocje. Jedni kibicują ich miłości, inni nie mogą uwierzyć w gigantyczną różnicę wieku!

68-letni Dolph Lundgren z żoną młodszą o 39 lat! Internauci przecierają oczy

68-letni aktor pojawił się na czerwonym dywanie w towarzystwie swojej młodej żony oraz córki Grety z poprzedniego małżeństwa. I właśnie wtedy zaczęły się komentarze.

Fani błyskawicznie zauważyli, że Greta jest zaledwie kilka lat młodsza od obecnej partnerki swojego ojca. Emma ma około 30 lat, a córka gwiazdora niespełna 25. W sieci zawrzało.

Zdjęcia całej trójki natychmiast obiegły internet, a internauci zaczęli porównywać ukochaną aktora do jego córki. Nie brakowało komentarzy, że bardziej przypominają koleżanki niż macochę i pasierbicę.

Sam Lundgren wyglądał jednak na kompletnie niewzruszonego tym zamieszaniem. Gwiazdor szeroko się uśmiechał i chętnie pozował fotoreporterom. Widać było, że świetnie czuje się u boku młodszej partnerki.

Emma postawiła tego wieczoru na bardzo odważną stylizację. Miała na sobie błyszczącą bluzkę z motywem motyla, krótką spódnicę i złote szpilki, które dodatkowo podkreśliły jej figurę. Greta wybrała elegancką błękitną suknię, a Dolph tradycyjnie postawił na klasykę - koszulę i skórzaną kurtkę.

Choć wiele osób nadal nie może pogodzić się z ich związkiem, para wydaje się kompletnie ignorować krytykę. Lundgren i Emma są razem od kilku lat i regularnie pokazują się razem publicznie. W 2023 roku powiedzieli sobie "tak" podczas romantycznej ceremonii na greckiej wyspie Mykonos.

Co ciekawe, relacje Emmy z córkami aktora mają być bardzo dobre. Kobiety wielokrotnie spędzały razem czas i wspólnie pojawiały się na branżowych wydarzeniach.

