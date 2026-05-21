Poruszające słowa Lucyny Malec na pogrzebie Stanisławy Celińskiej. Przyjaźniły się od lat

Aleksandra Kalita
2026-05-21 14:14

O godzinie 11:00 rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe Stanisławy Celińskiej. Aktorka odeszła 12 maja, a jej śmierć pogrążyła w żałobie bliskich oraz całe środowisko aktorskie. Podczas mszy świętej poruszające przemówienie wygłosiła Lucyna Malec, która ze zmarłą gwiazdą znała się od prawie trzydziestu lat.

Stanisława Celińska odeszła 12 maja. Zmarła krótko po swoich 79. urodzinach. Aktorka i pieśniarka przez sześć dekad była obecna na scenie. Jej ogromny talent oraz niezwykle bogaty dorobek artystyczny sprawiły, że na zawsze zapisała się w historii polskiego aktorstwa. Nie ukrywała, że zmagała się z wieloma problemami.

Na scenie obecna była niemal do samego końca. Ostatni raz na scenie pojawiła 26 kwietnia w Gdańsku w ramach jubileuszowej trasy koncertowej "Atramentowe 10". Miała zaplanowane kolejne występy, ale ze względu na stan zdrowia musiała je odwołać.

Przez niemal dwie dekady razem z Lucyną Malec występowały w sztuce "Grace i Gloria". Aktorki poznały się jednak dużo wcześniej, bo w połowie lat 90. Z czasem połączyła je prawdziwa przyjaźń. W 2024 roku świętowały podwójny jubileusz - Stanisława Celińska, 55-lecie, a Lucyna Malec 35-lecie pracy artystycznej.

Lucyna Malec w poruszających słowach żegna przyjaciółkę

Po śmierci Stanisławy Celińskiej pogrążona w żałobie Lucyna Malec zamieściła w mediach społecznościowych ich wspólne czarno-białe zdjęcie z podpisem "Stasiu..." i ikoną złamanego serca. W czwartek, 21 maja odbył się pogrzeb legendarnej artystki. Podczas ostatniego pożegnania nie mogło zabraknąć i jej przyjaciółki ze sceny. W trakcie mszy świętej Lucyna Malec wygłosiła poruszającą przemowę.

Przyszliśmy tu bez względu na naszą wiarę czy niewiarę, na nasze poglądy czy przekonania. Przyszliśmy tu dla Ciebie z miłości. Dziś czuję smutek, rozpacz, ból i niezgodę na to, że musimy się z Tobą pożegnać. Ale czuję w nim też wdzięczność. Za to, że mogliśmy Cię spotkać na naszej drodze. Dziękujemy, że dałaś nam tyle radości i siły. Otul nas i przynieś naszym zagnębionym sercom ulgę. Daj nam poczuć nadzieję i wiarę w to, że jeszcze kiedyś się spotkamy - mówiła aktorka.

W kolejnej części nawiązała do ich prawie trzydziestoletniej znajomości oraz wspólnego spektaklu.

Stasieńko, jestem Ci wdzięczna, że mogłam przez tyle lat, prawie trzydzieści, być z Tobą na scenie. Uczyć się od Ciebie nie tylko warsztatu aktorskiego. Mam nadzieję, że gdy na końcu sztuki "Grace i Gloria" wypowiadałam słowa "jestem zaszczycona", czułaś, że to nie była tylko kolejna kwestia, ale moje własne, prawdziwe słowa. Jestem zaszczycona. Jesteśmy zaszczyceni i wdzięczni za Twoją obecność w naszym życiu. Odpoczywaj w spokoju. Do zobaczenia.

