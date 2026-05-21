Tego nikt się nie spodziewał! Tak wyglądało miejsce, gdzie pochowano Stanisławę Celińską. Na cmentarzu pojawił się fotel

Ostatnie pożegnanie Stanisławy Celińskiej

W czwartek 21 maja rodzina, przyjaciele, a także wielbiciele talentu aktorki pożegnały Stanisławę Celińską - jedną z najciekawszych polskich gwiazd. Już przed południem przed kościołem Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym w Warszawie gromadzili się żałobnicy. W dłoniach trzymali bukiety róż albo inne wiązanki - Muniek Staszczyk wybrał białe kwiaty, Emilia Krakowska delikatne konwalie. Uroczystości rozpoczęły się punktualnie o godzinie 11.00 mszą żałobną, podczas której nie zabrakło wzruszających wspomnień i słów o niezwykłej wrażliwości artystki.

Stanisława Celińska odeszła od nas, była wielką aktorką i zjawiskową pieśniarką. I pięknym człowiekiem. Tak wspominają ją zresztą wszyscy, nie tylko najbliżsi i przyjaciele. Wzbudzała poczucie bliskości i zrozumienia. Stanisława Celińska, matka i babcia - mówił ks. Luter.

W kościele pojawiły się gwiazdy - Danuta Stenka, Tomasz Karolak, Emilia Krakowska, Wiesław Komasa, Marta Dąbrowska, Lucyna Malec (wygłosiła przemówienie w kościele), Małgorzata Rożniatowska, Grażyna Zielińska, Grażyna Barszczewska, Stefan Friedmann, Marek Lewandowski, Ewa Ziętek, Ewa Wiśniewska, Artur Barciś czy Wojciech Wysocki. Przy trumnie ustawiono wieńce i piękne zdjęcie zmarłej, nie zabrakło też odznaczeń.

Po mszy tłumy żegnały aktorkę brawami - gestem, którym widzowie od lat dziękowali jej za talent i emocje, jakie dawała ze sceny.

Pogrzeb Celińskiej. Niespodzianka na cmentarzu

Po nabożeństwie kondukt żałobny wyruszył na Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Tam, o godzinie 13.00, odbyła się dalsza część ceremonii. Stanisława Celińska spoczęła w Alei Zasłużonych obok aktora Edwarda Linde-Lubaszenki.

Poruszające słowa księdza na pogrzebie Stanisławy Celińskiej

Zanim pochowano drewnianą trumnę z pięknie zdobionym wiekiem, żałobnicy ujrzeli zaskakujący widok. Tuż przy grobie ustawiono szary fotel-uszak, przy nim niewielki stolik i lampkę. Obok stanęły zielone paprotki. Elementy wystroju przykryto purpurową, błyszczącą tkaniną. Takiej scenerii nikt się nie spodziewał.

Decyzja o wyborze umeblowania nie była przypadkowa. Celińska na swoich koncertach siadywała w fotelu i przy stoliku z delikatnym oświetleniem. W dniu pochówku gwiazdy cmentarz symbolicznie stał się miejscem, gdzie Stanisława "wystąpiła" po raz ostatni, gromadząc, jak zawsze, szeroką publiczność.

