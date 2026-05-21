Tego nikt się nie spodziewał! Tak wyglądało miejsce, gdzie pochowano Stanisławę Celińską. Na cmentarzu pojawił się fotel

Aga Kwiatkowska
2026-05-21 15:33

Za nami pogrzeb wspaniałej aktorki Stanisławy Celińskiej. Gwiazda została pożegnana podczas pięknego nabożeństwa, a później pochowana na Powązkach. Gdy żałobnicy przybyli na miejsce, na pewno nie spodziewali się zobaczyć tego, co ustawiono przy grobie. Ich oczom ukazał się fotel! Szary uszak stał przy niewielkim stoliku z lampką. Zobaczcie.

Ostatnie pożegnanie Stanisławy Celińskiej

W czwartek 21 maja rodzina, przyjaciele, a także wielbiciele talentu aktorki pożegnały Stanisławę Celińską - jedną z najciekawszych polskich gwiazd. Już przed południem przed kościołem Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym w Warszawie gromadzili się żałobnicy. W dłoniach trzymali bukiety róż albo inne wiązanki - Muniek Staszczyk wybrał białe kwiaty, Emilia Krakowska delikatne konwalie. Uroczystości rozpoczęły się punktualnie o godzinie 11.00 mszą żałobną, podczas której nie zabrakło wzruszających wspomnień i słów o niezwykłej wrażliwości artystki.

Stanisława Celińska odeszła od nas, była wielką aktorką i zjawiskową pieśniarką. I pięknym człowiekiem. Tak wspominają ją zresztą wszyscy, nie tylko najbliżsi i przyjaciele. Wzbudzała poczucie bliskości i zrozumienia. Stanisława Celińska, matka i babcia - mówił ks. Luter.

W kościele pojawiły się gwiazdy - Danuta Stenka, Tomasz Karolak, Emilia Krakowska, Wiesław Komasa, Marta Dąbrowska, Lucyna Malec (wygłosiła przemówienie w kościele), Małgorzata Rożniatowska, Grażyna Zielińska, Grażyna Barszczewska, Stefan Friedmann, Marek Lewandowski, Ewa Ziętek, Ewa Wiśniewska, Artur Barciś czy Wojciech Wysocki. Przy trumnie ustawiono wieńce i piękne zdjęcie zmarłej, nie zabrakło też odznaczeń

Po mszy tłumy żegnały aktorkę brawami - gestem, którym widzowie od lat dziękowali jej za talent i emocje, jakie dawała ze sceny.

Pogrzeb Celińskiej. Niespodzianka na cmentarzu

Po nabożeństwie kondukt żałobny wyruszył na Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Tam, o godzinie 13.00, odbyła się dalsza część ceremonii. Stanisława Celińska spoczęła w Alei Zasłużonych obok aktora Edwarda Linde-Lubaszenki.

Zanim pochowano drewnianą trumnę z pięknie zdobionym wiekiem, żałobnicy ujrzeli zaskakujący widok. Tuż przy grobie ustawiono szary fotel-uszak, przy nim niewielki stolik i lampkę. Obok stanęły zielone paprotki. Elementy wystroju przykryto purpurową, błyszczącą tkaniną. Takiej scenerii nikt się nie spodziewał.

Decyzja o wyborze umeblowania nie była przypadkowa. Celińska na swoich koncertach siadywała w fotelu i przy stoliku z delikatnym oświetleniem. W dniu pochówku gwiazdy cmentarz symbolicznie stał się miejscem, gdzie Stanisława "wystąpiła" po raz ostatni, gromadząc, jak zawsze, szeroką publiczność.

