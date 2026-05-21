Tłum gwiazd na pogrzebie Stanisławy Celińskiej. Poruszający gest Muńka Staszczyka

Ostatnie pożegnanie Stanisławy Celińskiej

We wtorek, 12 maja, media obiegła smuta informacja o śmierci Stanisławy Celińskiej. Aktorka odeszła zaledwie dwa tygodnie po swoich 79. urodzinach. Przykrą wiadomość przekazano na oficjalnym profilu artystki. Z kolei Maciej Muraszko, menedżer gwiazdy, w rozmowie z "Super Expressem" zdradził, że Stanisława Celińska zmarła w szpitalu w godzinach popołudniowych.

Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na czwartek, 21 maja. Równo o godzinie 11:00 rozpoczęła się msza żałobna w Kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym W Warszawie. Po zakończeniu tej części uroczystości kondukt żałobny uda się w kierunki cmentarza powązkowskiego. Po godzinie 13:00 trumna z ciałem Stanisławy Celińskiej ma zostać złożona w grobie na terenie Powązek Wojskowych.

Tłum gwiazd żegna legendarną artystkę

W świątyni zebrał się prawdziwy tłum żałobników. Rodzina, przyjaciele z branży zebrali się aby uczestniczyć zmarłej w jej ostatniej drodze. Stanisława Celińska w środowisku aktorskim cieszyła się ogromnym szacunkiem. Nic więc dziwnego, że tak wiele znanych osób przyszło ją pożegnać.

W ostatniej drodze artystce towarzyszą m.in. Danuta Stenka, Tomasz Karolak, Emilia Krakowska, Wiesław Komasa, Marta Dąbrowska, Lucyna Malec, Małgorzata Rożniatowska, Grażyna Zielińska, Grażyna Barszczewska, Stefan Friedmann, Marek Lewandowski, Ewa Ziętek, Ewa Wiśniewska, Artur Barciś czy Wojciech Wysocki.

Muniek Staszczyk wzruszająco o Stanisławie Celińskiej

W uroczystościach pogrzebowych wziął udział również Muniek Staszczyk. Przed laty Stanisława Celińska wykonała kultową piosenkę zespołu T.Love "Warszawa". Niezwykle osobista interpretacja utworu zrobiła ogromne wrażenie również na muzyku. Po śmierci artystki pożegnał ją w pięknych słowach.

Kochana Stasiu, żegnaj… Pewnie już spotkałaś się z Panem, którego tak bardzo, bardzo kochałaś. To był ogromny zaszczyt - przekazał Muniek Staszczyk.

Wokalista pojawił się na pogrzebie z pięknym bukietem białych kwiatów owiniętych w czarny papier.

