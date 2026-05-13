Stanisława Celińska zaśpiewała własną wersję "Warszawy" T.Love. Tak zmarłą artystkę pożegnał Muniek Staszczyk

We wtorek 12 maja polskie media obiegła niezwykle przykra informacja o śmierci Stanisławy Celińskiej. Wieści potwierdził menedżer artystki dodając, iż ta zmarła tuż przed godziną 15:00 w szpitalu. Prawdziwą legendę polskiego kina pożegnali licznie i przejmująco jej koledzy i koleżanki po fachu.

Kilka słów w hołdzie Stanisławie Celińskiej zamieścił także na oficjalnym koncie grupy T.Love na portalach społecznościowych Muniek Staszczyk. Lider zespołu udostępnił link do kompozycji Wielka Slota, w której wystąpił gościnnie. Utwór trafił na świetnie przyjętą płytę Atramentowa, którą artystka wydała w 2015 roku. Znalazł się na niej także duet z inną ikoną polskiego rocka, Katarzyną Nosowską, która zaśpiewała w Do rycerzy, do szlachty, do mieszczan.

Muniek Staszczyk w rozmowie z RMF24 wspomniał aktorkę mówiąc: "To było takie chodzące dobro. Bardzo ciepły, empatyczny, wspaniały człowiek". Muzyk opatrzył post, ze stworzonym wraz ze Stanisławą Celińską utworem krótkim, acz wymownym i przejmującym opisem:

Kochana Stasiu żegnaj… Pewnie już spotkałaś się z Panem, którego tak bardzo bardzo kochałaś. To był ogromny zaszczyt - napisał Muniek Staszczyk, żegnając Stanisławę Celińską.

Majka Jeżowska Wywiad

Stanisława Celińska. Polacy pokochali ją na nowo po 60-tce. Jej "Atramentowa" stała się hymnem nadziei:

18

Stanisława Celińska i jej "Warszawa"

Ścieżki Stanisławy Celińskiej i grupy T.Love przecięły się już jednak wcześniej. Na rok przed wydaniem albumu Atramentowa artystka nagrała koncert „Nowa Warszawa", który był przeplatany jej wspomnieniami oraz oryginalnymi materiałami filmowymi. W jego ramach Stanisława Celińska połączyła siły z Royal String Quartet. Koncert został wyreżyserowany przez Bartka Konopkę (głośny "Królik po berlińsku") i został wydany jako film, zrealizowany przy udziale Programu 2 TVP.

To w jego ramach Stanisława Celińska wyrecytowała emocjonalną, własną wersję słynnego utworu Warszawa, nagranego i wydanego oryginalnie właśnie przez T.Love w 1990 roku. Poniżej znajdziesz zapis wideo tego wyjątkowego występu:

"Byłam menelką. Chlałam". Celińska mówiła o nałogu tak, że trudno było przejść obojętnie: