Stanisława Celińska zaśpiewała własną wersję "Warszawy" T.Love. Tak zmarłą artystkę pożegnał Muniek Staszczyk

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-05-13 9:49

We wtorek 12 maja polską przestrzeń publiczną obiegła niezwykle przykra informacja o śmierci prawdziwej legendy rodzimego kina - Stanisławy Celińskiej. Aktorka dała się także poznać jako niezwykle utalentowana wokalistka, która nagrała kilka płyt i chętnie koncertowała. W ramach jednego z takich wydarzeń artystka wykonała własną wersję "Warszawy" T.Love. Muniek Staszczyk pożegnał artystkę.

Stanisława Celińska zaśpiewała własną wersję Warszawy T.Love. Tak zmarłą artystkę pożegnał Muniek Staszczyk
Stanisława Celińska zaśpiewała własną wersję Warszawy T.Love. Tak zmarłą artystkę pożegnał Muniek Staszczyk Stanisława Celińska zaśpiewała własną wersję Warszawy T.Love. Tak zmarłą artystkę pożegnał Muniek Staszczyk Stanisława Celińska zaśpiewała własną wersję Warszawy T.Love. Tak zmarłą artystkę pożegnał Muniek Staszczyk Stanisława Celińska zaśpiewała własną wersję Warszawy T.Love. Tak zmarłą artystkę pożegnał Muniek Staszczyk
Galeria zdjęć 10

We wtorek 12 maja polskie media obiegła niezwykle przykra informacja o śmierci Stanisławy Celińskiej. Wieści potwierdził menedżer artystki dodając, iż ta zmarła tuż przed godziną 15:00 w szpitalu. Prawdziwą legendę polskiego kina pożegnali licznie i przejmująco jej koledzy i koleżanki po fachu. 

Kilka słów w hołdzie Stanisławie Celińskiej zamieścił także na oficjalnym koncie grupy T.Love na portalach społecznościowych Muniek Staszczyk. Lider zespołu udostępnił link do kompozycji Wielka Slota, w której wystąpił gościnnie. Utwór trafił na świetnie przyjętą płytę Atramentowa, którą artystka wydała w 2015 roku. Znalazł się na niej także duet z inną ikoną polskiego rocka, Katarzyną Nosowską, która zaśpiewała w Do rycerzy, do szlachty, do mieszczan.

Muniek Staszczyk w rozmowie z RMF24 wspomniał aktorkę mówiąc: "To było takie chodzące dobro. Bardzo ciepły, empatyczny, wspaniały człowiek". Muzyk opatrzył post, ze stworzonym wraz ze Stanisławą Celińską utworem krótkim, acz wymownym i przejmującym opisem:

Kochana Stasiu żegnaj… Pewnie już spotkałaś się z Panem, którego tak bardzo bardzo kochałaś. To był ogromny zaszczyt - napisał Muniek Staszczyk, żegnając Stanisławę Celińską.

Majka Jeżowska Wywiad

Stanisława Celińska. Polacy pokochali ją na nowo po 60-tce. Jej "Atramentowa" stała się hymnem nadziei:

Stanisława Celińska
Galeria zdjęć 18

Stanisława Celińska i jej "Warszawa"

Ścieżki Stanisławy Celińskiej i grupy T.Love przecięły się już jednak wcześniej. Na rok przed wydaniem albumu Atramentowa artystka nagrała koncert „Nowa Warszawa", który był przeplatany jej wspomnieniami oraz oryginalnymi materiałami filmowymi. W jego ramach Stanisława Celińska połączyła siły z Royal String Quartet. Koncert został wyreżyserowany przez Bartka Konopkę (głośny "Królik po berlińsku") i został wydany jako film, zrealizowany przy udziale Programu 2 TVP.

To w jego ramach Stanisława Celińska wyrecytowała emocjonalną, własną wersję słynnego utworu Warszawa, nagranego i wydanego oryginalnie właśnie przez T.Love w 1990 roku. Poniżej znajdziesz zapis wideo tego wyjątkowego występu:

Polecany artykuł:

Stanisława Celińska zmagała się z ogromnym cierpieniem przed śmiercią. Dramatyc…

"Byłam menelką. Chlałam". Celińska mówiła o nałogu tak, że trudno było przejść obojętnie:

Stanisława Celińska
Galeria zdjęć 21
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

T.LOVE
MUNIEK STASZCZYK
STANISŁAWA CELIŃSKA