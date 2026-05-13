Dwulatek spadł z balkonu, sąsiedzi ocalili mu życie. Film mrozi krew w żyłach

Dwuletni chłopiec spadł z balkonu na trzecim piętrze. Ojciec zostawił go samego i poszedł po papierosy

Dwulatek zawisł na balkonie i runął w dół! Do tego dramatycznego zdarzenia doszło w Bogocie, stolicy Kolumbii. Na nagraniu, które trafiło do sieci, widać małego chłopca wiszącego na krawędzi balkonu na trzecim piętrze. Dziecko przez kilka sekund rozpaczliwie próbowało trzymać się tej krawędzi rękami. Na filmie słychać krzyki przerażonych mieszkańców. Ludzie zgromadzeni pod blokiem patrzyli, jak chłopiec walczy o życie. Po chwili dziecko straciło siły i spadło. Na szczęście wcześniej świadkowie widząc, co się dzieje, zaczęli szybko znosić koce, kurtki i grube ubrania pod balkon. Kilka osób stanęło tam i rozciągnęło materiały, próbując zamortyzować upadek dziecka. To właśnie ich szybka reakcja najprawdopodobniej uratowała chłopcu życie. Dwulatek po upadku został przewieziony do szpitala. Lekarze przekazali, że nie odniósł poważnych obrażeń.

Ojciec zostawił syna samego w domu i poszedł po papierosy

Ojciec dziecka przyznał później lokalnym mediom, że zostawił syna samego w mieszkaniu. Jak tłumaczył, wyszedł tylko na chwilę razem z bratem, żeby kupić papierosy. – Chcieliśmy zapalić na zewnątrz, żeby nie zadymić mieszkania, bo jest tam małe dziecko – powiedział mężczyzna. Dodał, że gdy wrócili do domu, było za późno na reakcję. Jeden ze świadków powiedział, że pierwszy zauważył dziecko, gdy przechodził obok budynku. Zobaczył małą głowę i rękę wystającą ponad barierkę balkonu. – Od razu pomyślałem, że dziecko nie powinno być tam samo. Zacząłem do niego mówić, ale ono zaczęło się obracać i zostało już tylko na rękach – relacjonował mieszkaniec. Sprawą zajmą się teraz służby socjalne. Będą wyjaśniać, dlaczego dziecko zostało samo w mieszkaniu i czy ojciec naraził je na niebezpieczeństwo.

#IMPRESIONANTE. Niño de apenas dos años fue rescatado por vecinos del b/La Gaitana, en Suba (Bogotá), tras quedar suspendido de la fachada de un cuarto piso. Los residentes reaccionaron rápidamente improvisando una red con cobijas y chaquetas para amortiguar la caída del pequeño.… pic.twitter.com/RSU7s2jiEK— Colombia Oscura (@ColombiaOscura) May 8, 2026

