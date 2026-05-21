Wzruszający moment na koncercie Metalliki w Polsce! Lider zespołu zwrócił się do zmagającego się z rakiem fana

Dominika Bany
2026-05-21 11:52

Wyczekiwany od niecałych dwóch lat koncert Metalliki w Chorzowie już oficjalnie za nami, kurz po wydarzeniu jednak nie opada. Ogromne emocje wzbudził fakt wykonania przez amerykańską grupę klasyka zespołu Perfect, sieć zalewają jednak także filmiki, przedstawiające inny, niezwykle wzruszający moment koncertu!

We wtorek 19 maja odbyło się jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń muzycznych w Polsce ostatnich miesięcy. Mowa oczywiście o powrocie nad Wisłę, niecałe 2 lata po pamiętnych koncertach na warszawskim PGE Narodowym, zespołu Metallica. Grupa zawitała, tym razem do Chorzowa, gdzie zagrała po aż 18-letniej przerwie. 

Pokaz obfitował w pamiętne i już głośno komentowane momenty. Jednym z nich było oczywiście wykonanie przez Kirka Hammetta i Roberta Trujillo jednego z największych klasyków zespołu Perfect, czyli Chcemy być sobą. Występ muzyków przypadł do gustu tym, którzy utwór tworzyli, grali i wykonywali: Zbigniewowi HołdysowiRyszardowi Sygitowiczowi oraz Grzegorzowi Markowskiemu.

Chorujący na nowotwór fan spotkał się z członkami Metalliki! Wzruszający moment na koncercie

Sieć z prędkością światła obiegł także inny filmik, przedstawiający wokalistę, gitarzystę i frontmana Metalliki, Jamesa Hetfielda, zwracającego się do jednego z obecnych na koncercie fanów. Mowa o chłopaku o imieniu Kacper, któremu muzyk wręcz "nakazał", aby ten, cytując: "Skopał tyłek rakowi", a następnie zadedykował mu utwór Sad But True.

Kacper jest podopiecznym Oddziału Onkologicznego w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu. Zwracając się do chłopaka, James już bardzo dobrze wiedział, z kim ma do czynienia! Jeszcze przed koncertem w wyniku działań Macieja Kosteckiego, który stoi za inicjatywami "Spełnieni Twórcy" i Medalu Spełnionych Marzeń, menedżmentu Metalliki i założonej przez zespół fundacji All Within My Hands udało się doprowadzić do spotkania chłopaka z kapelą.

Każdy członek zespołu spotkał się indywidualnie z Kacprem, rozmawiał z nim, wspierał go i okazał mu ogromne serce. Dla chłopca, który kończy leczenie onkologiczne, był to moment ogromnych emocji i wzruszenia. Największa niespodzianka wydarzyła się jednak podczas koncertu. Ze sceny zespół Metallica zadedykował Kacprowi jego ulubiony utwór i publicznie życzył mu, aby "kopnął raka w dupę". Wzruszenie rodziny i wszystkich obecnych było nie do opisania. To był jeden z tych momentów, które pokazują, jak wielką siłę może mieć muzyka, dobro i zwykły ludzki gest - mówi Pan Maciej Kostecki w rozmowie z epoznan.pl.

