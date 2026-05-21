Zbigniew Hołdys skomentował wykonanie utworu Perfectu przez muzyków Metalliki. "Zalatuje śpiewaniem przy ognisku"

Zbigniew Hołdys skomentował wykonanie Chcemy być sobą przez Metallikę. "Jestem przede wszystkim pełen podziwu"

19 maja 2026 roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie zagrała Metallica. Zgodnie z tradycją, w trakcie koncertu, basista Rob Trujillo i gitarzysta Kirk Hammett zaprezentowali polski utwór. W przeszłości publiczność mogła usłyszeć Wehikuł czasu Dżemu (Kraków, 2018), Sen o Warszawie Czesława Niemena (Warszawa, 2019) i Kocham cię, kochanie moje Maanamu (Warszawa, 2024). W "Kotle Czarownic" wybrzmiał natomiast jeden z największych przebojów w dorobku Perfectu, a mianowicie Chcemy być sobą.

– Wspaniale jest do was wrócić, bo Was bardzo kochamy. Polska jest dla nas wspaniała, czujemy tutaj wielką miłość. Jak wiecie, lubimy grać muzykę i oddawać cześć zespołom. W Polsce jest bardzo dużo wspaniałej muzyki, więc jeśli znacie ten utwór, powinniście go zaśpiewać. Teraz warto przypomnieć historię tej kompozycji – powiedział, przed wykonaniem całości, Trujillo.

Metallica zagrała klasyk Perfectu w Chorzowie

A jak na ten niezwykły hołd zareagował sam autor utworu, Zbigniew Hołdys? – To było niespodziewane i bardzo miłe. O wszystkim dowiedziałem się od osób obecnych na koncercie, które natychmiast zaczęły przesyłać mi filmiki. [...] Jestem przede wszystkim pełen podziwu dla muzyków Metalliki, że oni to wszystko przygotowali i jeszcze próbowali śpiewać po polsku – powiedział muzyk w rozmowie z Plejadą.

Hołdys dodał, że wysiłek wokalny basisty Metalliki zasługuje na ogromne uznanie. W końcu zmierzyć się z językiem polskim to nie lada wyzwanie. – Tego nie powinno się oceniać artystycznie, a jedynie emocjonalnie. Z tego, co wiem, cały stadion później skandował ten utwór – uzupełnił. Były członek Perfectu przyznał także we wspomnianym wywiadzie, że całość "zalatuje trochę śpiewaniem przy ognisku". – Nie ma tu mistrzostwa wykonawczego, ale przecież nie o to chodzi. Chodzi o symbol i to jest dla mnie bardzo miłe – podsumował Zbigniew Hołdys.

Chcemy być sobą to drugi singiel z debiutanckiego krążka Perfectu, który ukazał się na rynku w 1981 roku. Numer stał się wielkim przebojem, a pod koniec lipca 1982 trafił na Listę Przebojów Trójki. Kompozycja ta ostatecznie dotarła do trzeciego miejsca w zestawieniu.

Utwór stał się hymnem pokolenia. Wystarczy przypomnieć, że w trakcie koncertów publiczność wykrzykiwała słowa "Chcemy bić ZOMO" (chodzi o Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej; ich zadaniem było pacyfikowanie antykomunistycznych działań). Kompozycja więc jednoznacznie kojarzy się z buntem przeciwko ówczesnej władzy.