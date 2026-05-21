Była para zamyka ważny rozdział! Luksusowy dom na sprzedaż

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela przez lata uchodzili za jedną z bardziej medialnych par w polskim show-biznesie. Ich związek, który trwał siedem lat, zakończył się głośnym rozstaniem i rozwodem, o którym rozpisywały się media. Choć prywatnie każde z nich poszło już w swoją stronę, nadal łączy ich wspólna odpowiedzialność za córki. Po rozstaniu oboje zaczęli układać życie na nowo - także pod względem mieszkaniowym.

To już koniec! Wspólny dom Kaczorowskiej i Peli idzie pod młotek

Po zakończeniu relacji Kaczorowska wyprowadziła się ze wspólnego domu, w którym przez lata tworzyli rodzinę. Niedługo później podobną decyzję podjął Maciej Pela, który również spakował swoje rzeczy i rozpoczął nowy etap w innym miejscu.

Tancerka szybko odnalazła się w nowej rzeczywistości - w mediach społecznościowych pokazywała urządzanie luksusowej willi, a jej były partner chwalił się pierwszymi ujęciami z nowego mieszkania i kulinarnymi planami na przyszłość.

Teraz jednak przyszedł czas na kolejny krok. Wspólny dom został wystawiony na sprzedaż. Informację ujawniła sama Agnieszka Kaczorowska, publikując relację z biura nieruchomości, które zajmuje się transakcją.

W sieci pojawiły się także zdjęcia wnętrz nieruchomości. Widać na nich wielkie, przestronne pomieszczenia, zadbane wykończenie i elegancki styl, który przez lata tworzył tło życia byłej pary. Dom robi wrażenie dopracowanego i wręcz gotowego do zamieszkania.

Kaczorowska nie kryła, że miejsce ma dla niej znaczenie emocjonalne, jednak jasno dała do zrozumienia, że to już zamknięty rozdział. W swojej relacji dodała krótki komentarz, w którym zasugerowała, że nowi właściciele mogą czuć się tam wyjątkowo dobrze.

Były domek jest już na sprzedaż (...) Komuś będzie się tu pięknie mieszkać - napisała w sieci Agnieszka Kaczorowska.

