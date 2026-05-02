Egzotyczna majówka Agnieszki Kaczorowskiej. Pierwszy raz od dawna pokazała swoje córeczki!

Agnieszka Kaczorowska: Rozpad idealnego małżeństwa

Agnieszka Kaczorowska doskonale wie, co zrobić by było o niej głośno. Aktorka, tancerka i influencerka w jednym w sieci czuje się jak ryba w wodzie. Na Instagramie obserwuje ją ponad pół miliona osób. Jeszcze całkiem niedawno jej internetowy album zasypany był radosnymi, rodzinnymi kadrami. Gwiazda "Klanu" razem z byłym już mężem Maciejem Pelą, przez wiele lat tworzyli wizerunek idealnego małżeństwa. Na instagramowych relacjach pojawiały się również córeczki pary - Emilia (ur. w lipcu 2019 r.) oraz Gabriela (ur. w lipcu 2021 r.).

Idealne życie skończyło się jesienią 2024 roku, gdy pojawiły się informacje o rozwodzie. Jedną z przyczyn rozpadu związku miała być m.in. zdrada Kaczorowskiej, do której miało dojść na planie programu "Królowa przetrwania". Informacje te nigdy nie zostały oficjalnie potwierdzone. Za to w lutym 2025 roku Agnieszka Kaczorowska zaczęła pojawiać się w towarzystwie kolegi po fachu, Marcina Rogacewicza. I to z nim tworzy dziś medialny związek.

Agnieszka Kaczorowska spędza majówkę z córkami

Podczas rozwodowego zamieszania tancerka postanowiła ograniczyć obecność córek w sieci, chcąc zapewnić im spokój i prywatność. Ze względu na dobro dziewczynek dość szybko doszli do porozumienia ws. opieki. Minione święta Wielkanocne dziewczynki spędziły z ojcem, a Agnieszka Kaczorowska razem z ukochanym mogła wyjechać z kraju.

Majówkę również spędza poza granicami Polski. Jednak tym razem odpoczywa w towarzystwie Emilki i Gabrysi. Zdecydowała się nawet na wrzucenie wspólnych zdjęć! Aktorka podzieliła się przy tym swoimi przemyśleniami i stwierdziła, że od ponad roku publikuje bardzo mało treści z córkami, a jej perspektywa się zmieniła. Za to ich wspólny czas miał zyskać na jakości.

Od ponad 1,5 roku wrzucam tu bardzo mało contentu z dziewczynkami… Moja perspektywa się bardzo zmieniła… o tym może kiedyś opowiem. To co pewne… nasz wspólny czas zyskał na jakości - napisała.

Na koniec dodała, że ona sama coraz bardziej kocha... żyć bez telefonu!

Co z tego wyniknie? Zobaczymy - stwierdziła zagadkowo Kaczorowska.

Czy to znaczy, że Agnieszka Kaczorowska znacznie ograniczy swoją internetową działalność? Do tej pory była jedną z najbardziej aktywnych gwiazd w sieci.

