Poważna kontuzja tuż przed półfinałem "Tańca z Gwiazdami"! "Jest na silnych lekach przeciwbólowych"

"Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami": Zbliża się finał 18. edycji

"Taniec z Gwiazdami" od ponad dwudziestu lat przyciąga przed ekrany milionową widownię. Obecnie emitowana jest osiemnasta edycja polsatowej wersji. Producentom na parkiet udało się zaprosić wiele znanych twarzy, w tym Magdalenę Boczarską, Emilię Komarnicką, Sebastiana Fabijańskiego, Izabellę Miko czy Paulinę Gałązkę. Część gwiazd musiała pożegnać się już z programem.

W zaciętej walce o Kryształową Kulę pozostało pięć par: Gamou Fall i Hanna Żudziewicz, Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke, Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz, Sebastian Fabijański i Julia Suryś oraz Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska. Po niedzielnym półfinale w rozgrywce pozostaną trzy pary.

Intensywne treningi sprawiają, że nie trudno o kontuzję. Przekonało się o tym już wielu uczestników "Dancing With The Stars. Tanie z Gwiazdami". W ubiegłym sezonie z powodu poważnego urazu żeber z rywalizacji wycofała się Maja Bohosiewicz. Niedawno pisaliśmy o urazie, którego doznała Magdalena Boczarska.

"Taniec z Gwiazdami": Paulina Gałązka przez kontuzję wycofa się z programu?

Okazuje się, że z poważne problemy ze zdrowiem ma inna faworytka do zwycięstwa. Według informacji portalu Pudelek, Paulina Gałązka podczas treningów do siódmego odcinka uległa kontuzji. Aktorka ma złamane żebra i jest na silnych środkach przeciwbólowych.

Paulina od ponad tygodnia zmaga się z poważną kontuzją. Ma złamane żebro. Problemy zaczęły się jeszcze przed ćwierćfinałem, gdy trenowała z Jackiem Jeschke. Za kulisami pojawiają się żartobliwe komentarze, że Jacek ma na swoim koncie wiele złamanych żeber u swoich partnerek - przekazała osoba związana z produkcją tanecznego show.

Mimo problemów Gałązka nie rozważa wycofania się z programu. Chociaż jej stan nie jest najlepszy nadal trenuje przed półfinałem.

Od ćwierćfinału jest na silnych lekach przeciwbólowych. Mimo dużego bólu nie poddaje się i kontynuuje treningi. Może też liczyć na wsparcie ekipy z Atlas Tower, gdzie trenuje, w tym swojego partnera Michała, Madzi Tarnowskiej, Michała Kędzierskiego oraz Gamou. Na ten moment produkcja nie zakłada jej wycofania z programu, szczególnie że zbliża się walka o finał. Jednak jej stan zdrowia nie jest najlepszy i każdy trening wiąże się dla niej z dużą walką z bólem - cytuje słowa informatora Pudelek.

Kontuzjowaną aktorkę czeka w niedzielę nie lada wyzwanie. Zawodnicy muszą przygotować po dwa tańce - standardowy oraz styl bardziej musicalowy. Pary, które otrzymają najwięcej punktów zarówno od jurorów, jak i widzów z automatu znajdą się w finale. Pozostali uczestnicy zatańczą w dogrywce cza-czę do utworu "Let’s Get Loud" Jennifer Lopez. Wygraną parę wybiorą jurorzy.

