To oni zatańczą w półfinale "Tańca z Gwiazdami" 18. Te nazwiska was zaskoczą

Paula Dąbrowska
2026-04-26 22:30

Rywalizacja w 18. sezonie „Tańca z Gwiazdami” wkracza w decydującą fazę. W ósmym odcinku show na parkiecie zaprezentowało się już tylko sześć par, które musiały zmierzyć się z nowym wyzwaniem oraz ocenami dodatkowej jurorki. Sprawdź, kto pożegnał się z programem 26 kwietnia 2026 roku, a kto wciąż ma szansę na zdobycie Kryształowej Kuli.

Taniec z Gwiazdami 18 - ćwierćfinał
"Taniec z Gwiazdami 18": co wiemy?

Osiemnasta odsłona "Tańca z Gwiazdami" od samego początku była reklamowana jako edycja pełna innowacji. Telewizja Polsat dotrzymała słowa, serwując fanom oraz uczestnikom szereg niespodzianek i unikalnych wyzwań. Pary miały już okazję zmierzyć się z motywem influencerskim, a także zaprezentować choreografie inspirowane ich wstydliwymi przyjemnościami, czyli "guilty pleasure".

Oni walczą o półfinał:

  • Para numer 1 – Sebastian Fabijański i Julia Suryś
  • Para numer 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
  • Para numer 3 – Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta
  • Para numer 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska
  • Para numer 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
  • Para numer 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke

Oni pożegnali się już z programem:

  • 7. miejsce - Izabella Miko i Albert Kosiński
  • 8. miejsce - Kamil Nożyński i Izabela Skierska
  • =9. miejsce - Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba
  • =9. miejsce - Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina
  • 11. miejsce - Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino
  • 12. miejsce - Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski
Ćwierćfinał "Tańca z Gwiazdami" 18. To ich zobaczymy w półfinale

W ósmym odcinku "Tańca z Gwiazdami" emocje sięgnęły zenitu, a to za sprawą sporych roszad i nowych zasad! Miejsce Ewy Kasprzyk przy stole jurorskim niespodziewanie zajęła Agata Kulesza. Prawdziwą bombą okazała się jednak nowa konkurencja – totalny freestyle. Jak zapowiedział Polsat, gwiazdy musiały w błyskawicznym tempie skompletować strój i zatańczyć improwizację do muzyki, którą usłyszały dopiero na parkiecie.

Wyniki z poprzedniego odcinka:

  • Magdalena Boczarska i Michał Bartkiewicz/Jacek Jeschke - 80 punktów.
  • Gamou Fall i Magdalena Tarnowska/Hanna Żudziewicz - 78 punktów;
  • Sebastian Fabijański i Daria Syta/Julia Suryś - 77 punktów;
  • Paulina Gałązka i Jacek Jeschke/Michał Bartkiewicz - 74 punkty;
  • Kacper "Jasper" Porębski i Julia Suryś/Daria Syta - 69 punktów;
  • Piotr Kędzierski i Hanna Żudziewicz/Magdalena Tarnowska - 57 punktów.

Improwizacja:

  • Sebastian Fabijański i Julia Suryś wylosowali paso doble.
  • Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta wylosowali cha cha cha.
  • Gamou Fall i Hanna Żudziewicz wylosowali quickstep.
  • Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz wylosowali rumbę.
  • Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska wylosowali cha cha cha.
  • Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke wylosowali foxtrot.

Wyniki odcinek 26.04.2026:

  • Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke - 40 + 4 + 80 = 124
  • Sebastian Fabijański i Julia Suryś - 40 + 6 + 77 = 123
  • Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz - 40 + 5 + 74 = 119
  • Gamou Fall i Hanna Żudziewicz - 37 + 3 + 78 = 118
  • Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta - 35 + 2 + 69 = 106
  • Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska - 33 + 1 + 57 = 91

Zgodnie z decyzją jury i widzów z programem pożegnała się jedna para - Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta.

