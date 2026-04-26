To oni zatańczą w półfinale "Tańca z Gwiazdami" 18. Te nazwiska was zaskoczą

"Taniec z Gwiazdami 18": co wiemy?

Osiemnasta odsłona "Tańca z Gwiazdami" od samego początku była reklamowana jako edycja pełna innowacji. Telewizja Polsat dotrzymała słowa, serwując fanom oraz uczestnikom szereg niespodzianek i unikalnych wyzwań. Pary miały już okazję zmierzyć się z motywem influencerskim, a także zaprezentować choreografie inspirowane ich wstydliwymi przyjemnościami, czyli "guilty pleasure".

Oni walczą o półfinał:

Para numer 1 – Sebastian Fabijański i Julia Suryś

Para numer 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz

Para numer 3 – Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta

Para numer 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska

Para numer 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz

Para numer 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke

Oni pożegnali się już z programem:

7. miejsce - Izabella Miko i Albert Kosiński

8. miejsce - Kamil Nożyński i Izabela Skierska

=9. miejsce - Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba

=9. miejsce - Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina

11. miejsce - Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino

12. miejsce - Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski

Prawda o Fabijańskim ujrzała światło dzienne.

Ćwierćfinał "Tańca z Gwiazdami" 18. To ich zobaczymy w półfinale

W ósmym odcinku "Tańca z Gwiazdami" emocje sięgnęły zenitu, a to za sprawą sporych roszad i nowych zasad! Miejsce Ewy Kasprzyk przy stole jurorskim niespodziewanie zajęła Agata Kulesza. Prawdziwą bombą okazała się jednak nowa konkurencja – totalny freestyle. Jak zapowiedział Polsat, gwiazdy musiały w błyskawicznym tempie skompletować strój i zatańczyć improwizację do muzyki, którą usłyszały dopiero na parkiecie.

Wyniki z poprzedniego odcinka:

Magdalena Boczarska i Michał Bartkiewicz/Jacek Jeschke - 80 punktów.

Gamou Fall i Magdalena Tarnowska/Hanna Żudziewicz - 78 punktów;

Sebastian Fabijański i Daria Syta/Julia Suryś - 77 punktów;

Paulina Gałązka i Jacek Jeschke/Michał Bartkiewicz - 74 punkty;

Kacper "Jasper" Porębski i Julia Suryś/Daria Syta - 69 punktów;

Piotr Kędzierski i Hanna Żudziewicz/Magdalena Tarnowska - 57 punktów.

Improwizacja:

Sebastian Fabijański i Julia Suryś wylosowali paso doble.

Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta wylosowali cha cha cha.

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz wylosowali quickstep.

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz wylosowali rumbę.

Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska wylosowali cha cha cha.

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke wylosowali foxtrot.

Wyniki odcinek 26.04.2026:

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke - 40 + 4 + 80 = 124

Sebastian Fabijański i Julia Suryś - 40 + 6 + 77 = 123

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz - 40 + 5 + 74 = 119

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz - 37 + 3 + 78 = 118

Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta - 35 + 2 + 69 = 106

Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska - 33 + 1 + 57 = 91

Zgodnie z decyzją jury i widzów z programem pożegnała się jedna para - Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta.

Zobacz więcej zdjęć. Agata Kulesza jako jurorka w "Tańcu z Gwiazdami". Tak pokazała się na czerwonym dywanie!

