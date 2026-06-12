Wiemy, kiedy wróci ciepła i słoneczna pogoda. Tego dnia prognozy się całkowicie zmienią. Górale już mogą czyścić ciupagi, a turyści wyciągać ręczniki plażowe. Fala upałów 2026 w Polsce

Polska doświadcza obecnie chłodnej i deszczowej aury, która po 10 czerwca obniżyła temperatury o 10 stopni, jednak zbliża się wyczekiwany przełom.

Już po 16 czerwca nastąpi znaczące ocieplenie, a prawdziwe lato z upałami powyżej 25°C, a lokalnie nawet ponad 30°C, zawita do nas po 20 czerwca.

Odkryj, kiedy dokładnie możesz spodziewać się fali gorąca i jak długo utrzyma się słoneczna pogoda, zapewniając upalny początek wakacji!

Kiedy znów będzie ciepło? Wiemy, kiedy do Polski wróci letnia pogoda

Od 10 czerwca 2026 do Polski wkroczyła masa zimna. Zadziało się tak przede wszystkim z powodu fali deszczów i porywistych wiatrów, które zmniejszyły temperatury nawet o 10 st. Celsjusza. Przez Polskę przetacza się fala niebezpiecznych opadów, które miejscowo mogą zamieniać się w burze. Taka sytuacja utrzyma się jeszcze przez kilka dni. Według modeli Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych pogoda ma zacząć się zmieniać po 15 czerwca. Wtedy nad Polskę nadciągną fale cieplejszego powietrza. Przyniosą one ze sobą słoneczną i bezdeszczowa pogodę.

Poniedziałek, 15 czerwca będzie jeszcze w większości kraju dość chłodny, a lokalnie mogą pojawić się opady. Zauważalna zmiana nastąpi dzień później, we wtorek 16 czerwca. Temperatura zacznie wzrastać, a słupki termometrów mogą wskazać nawet 20 st. Celsjusza. Prawdziwa zmiana będzie jednak zauważalna po 20 czerwca. Według zapowiedzi synoptyków wtedy do Polski nadciągnie lato, a wraz z nim fala upałów. Na przeważającym obszarze kraju temperatury będą wynosiły 25 st. Celsjusza. Pojawią się także obszary, gdzie termometry wskażą ponad 30 kresek. Najcieplej ma być na zachodzie, północy oraz w centrum kraju. W Warszawie w piątek, 20 czerwca termometry pokażą nawet 31 st. Celsjusza. Najnowsze modele pogodowe wskazują, że tym razem ciepła pogoda zostanie z nami nieco dłużej, a początek wakacji będzie upalny i słoneczny.

Jakie będzie lato 2026?

Według najnowszych prognoz sezonowych lato 2026 w Polsce ma być cieplejsze niż zwykle, ale nie oznacza to trzech miesięcy nieprzerwanych upałów. Synoptycy podkreślają, że czeka nas raczej bardzo dynamiczny sezon. IMGW wskazuje, że lipiec i sierpień mają większe prawdopodobieństwo wystąpienia temperatur powyżej normy z lat 1991–2020. Jednocześnie sezonowe prognozy nie pozwalają określić, kiedy dokładnie pojawią się fale upałów czy burze. Pokazują jedynie ogólny trend.

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