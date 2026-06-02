Domowy sposób na upały, który schłodzi nie tylko wewnątrz. Dzięki temu poczujesz ulgę nawet, gdy termometry wskażą ponad 30 kresek

Lato to dla wielu osób słońce i przyjemne, wysokie temperatury. Jednak w ostatnim czasie lata w Polsce stają się coraz bardziej upalne i nawet najwięksi miłośnicy słońca mogą trochę narzekać. Montaż klimatyzacji to już dla wielu osób standard mieszkaniowy w naszym kraju. Jednak na wakacjach sytuacja się nieco komplikuje. Nie trudno bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której stoisz na festiwalu na koncercie swojej ulubionej kapeli, a wokół Ciebie tłum innych osób. Żar leje się z nieba, a Tobie jest coraz cieplej. To nie musi być nawet tłum ludzi. Możesz siedzieć na tarasie, słońce przyjemne grzeje, ale brak wiatru sprawia, że przydałaby się odrobina wytchnienia. Upał latem daje we znaki nie tylko na świeżym powietrzu. Osoby, które regularnie ćwiczą doskonale to wiedza. Trening latem czy to w domu, czy na siłowni staję się większym wyzwaniem.

Odpowiedzą na te problemy są przenośne urządzenia chłodzące. Nowoczesne technologie proponują jednak rozwiązania o wiele bardziej zaawansowane niż klasyczne wiatraczki działające na przycisk, które możesz kupić na festynach, czy odpustach. Marka SharkNinja przygotowała rozwiązanie, które latem 2026 może znaleźć wielu miłośników. Shark ChillPill System wentylatora osobistego, mgiełki i InstaChill To Twój mały, przenośny ratunek w czasie upałów. ChillPill jest niewielkie i z powodzeniem zmieścisz je do walizki, plecaka, czy nawet niewielkiej torebki. Co ważne, spełnia on wymogi Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego i można go przewozić z bagażu podręcznym. Dodatkowo oferuje on o wiele więcej skutecznych metod schładzania się niż tylko klasyczny wiatrak.

Shark ChillPill System wentylatora osobistego, mgiełki i InstaChill posiada trzy wymienna końcówki, które oferują inne metody na przyjemny chłód. Pierwsza w końcówek działa niczym klasyczny wiatrak i zapewnia kojąca chmurkę wietrzna. Opcja ta posiada aż 10 programów mocy, dzięki czemu możesz dopasować intensywność podmuchu do swoich potrzeb. Poziomy od 1 do 5 zalecane są do stosowania wewnątrz, a od 5 do 10 na zewnątrz. Korona końcówka zapewni Ci przyjemna bryzę w nawet najbardziej upały dzień w roku. Wystarczy niewielka ilość wody, urządzenie ChillPill i gotowe. Możesz cieszyć się chłodzącą bryzą, gdziekolwiek jesteś. Trzecia końcówka świetnie sprawdzi się do chłodzenia karku, czoła i innych miejsc. To niewielka płyta chłodząca, która oferuje natychmiastowe działanie. Świetnie sprawdzi się po opalaniu lub przykładana na przegrzaną i opuchniętą skórę.

Trzy funkcje chłodzenia mieszczące się w dłoni

Wentylator wysokiej prędkości – szybka zamiana końcówki i silny strumień powietrza o prędkości do 7,5 m/s natychmiast przynosi ulgę. W zależności od wybranego poziomu prędkości czas pracy urządzenia wynosi od 11 godzin (poziom 1), do 4,5 godziny (poziom 5) lub 1,5 godziny (poziom 10).

Ultradrobna mgiełka – Mikrodrobna mgiełka zapewniająca delikatne orzeźwienie działa równie odświeżająco zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Dwa tryby działania: ciągła oraz przerywana mgiełka umożliwiają indywidualne dopasowanie do potrzeb użytkownika.

Płyta chłodząca InstaChill – funkcja pozwala poczuć natychmiastową ulgę rozgrzanej skórze. Zintegrowana płyta oferuje błyskawiczne ochłodzenie w każdej chwili i podczas kontaktu ze skórą może obniżyć jej temperaturę nawet o 9°C.

Obsługa Shark ChillPill jest banalnie prosta. Wystarczy naładować urządzenie, wybrać odpowiednią końcówkę, odblokować przycisk blokady, przycisnąć dotykowy ekran i gotowe.

