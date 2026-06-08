To będzie lato, jakiego w XXI wieku jeszcze nie było? Prognozy pogody wskazują, że sierpień 2026 przyniesie prawdziwe piekło. Nie tylko Górale będą liczyli straty

Po ubiegłorocznym chłodnym lecie, prognozy na wakacje 2026 wskazują na zupełnie inny scenariusz: czeka nas wyjątkowo upalne i słoneczne lato.

Modele pogodowe przewidują temperatury często przekraczające 30°C, a sierpień może przynieść poważne susze, zwłaszcza na zachodzie i północy kraju.

Dowiedz się, dlaczego długotrwała susza jest tak groźna i jakie konsekwencje może mieć dla Twojego otoczenia.

Taka pogoda czeka nas latem 2026. Te wakacje mogą okazać się wyjątkowe

Ubiegłoroczne lato nie zachwyciło. Było deszczowe i dość chłodne. Wszystkie wskazuje jednak, że było ono raczej wyjątkiem niż powracającą regułą. Najnowsze modele pogodowe na tegoroczne lato wskazują, że trend będzie odwrotny. Czeka nas wyjątkowo ciepłe, a nawet upalne lato z niewielkimi opadami deszczu. Zapowiedzi Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych wskazują temperatury lekko powyżej średniej i niepokojące braki opadów.

Czerwiec 2026 do końca miesiąca nie będzie zachwycał pogodą. Czekają nas zmienne warunki, a czasowe ocieplenia będą przeplatały się z ochłodzeniami. W wielu rejonach Polski w zaczynającym się tygodniu temperatury nie przekroczą 20 st. Celsjusza. Będzie deszczowo, a lokalnie mogą pojawić się gwałtowne burze. Im bliżej lipca, tym pogoda ma się stabilizować i robić się typowo letnia.

Zaprezentowane modele pogodowe wskazują, że wakacje 2026 przyniosą przewagę wyżów nad całą Europą. Praktycznie wszędzie będzie ciepło i słonecznie. Temperatury mogą być nawet 2 st. Celsjusza wyższe niż średnia dla tego okresu. Synoptycy przestrzegają, że lato 2026 upłynie pod znakiem upałów i temperatur sięgających powyżej 30 st. Celsjusza.

Lipiec 2026 ma być nieco łagodniejszy i mogą pojawić się jeszcze okresowe ochłodzenia, a także opady deszczu. Sytuacja ma się zmienić w sierpniu 2026, gdy prognozuje się niedobór deszczów oraz bardzo wysokie temperatury. Może to oznaczać, że pojawi się niebezpieczna susza. Najtrudniej ma być na zachodzie i północy kraju.

Zapowiedzi synoptyków wskazują, że lato 2026 będzie upalne i słoneczne. Warto jednak pamiętać, że nadal są to prognozy długo terminowe, które obarczone są dużym marginesem błędu.

Dlaczego susza jest tak groźna?

Susza w ogrodzie to znacznie więcej niż tylko zwiędłe liście i uschnięte kwiaty. Długotrwały brak wody prowadzi do głębokiego stresu roślin, który osłabia ich naturalne mechanizmy obronne. Rośliny stają się bardziej podatne na choroby grzybowe i bakteryjne, a także na ataki szkodników, które żerują na osłabionych okazach. To, co zaczyna się od estetycznego problemu, szybko przeradza się w zagrożenie dla całego ekosystemu ogrodu.

Skutki suszy mogą być odczuwalne przez długi czas, nawet po powrocie opadów. Niedobór wody negatywnie wpływa na strukturę gleby, zmniejszając jej zdolność do zatrzymywania wilgoci i składników odżywczych, co utrudnia roślinom regenerację. W skrajnych przypadkach, nawet po jednorazowym epizodzie silnej suszy, rośliny mogą nie odzyskać pełnej witalności, a niektóre gatunki mogą po prostu obumrzeć, pozostawiając puste miejsca w ogrodzie i wymagając kosztownej wymiany.

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