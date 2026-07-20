Sąsiadka powiesiła na balkonie. Ptaki omijają go szerokim łukiem. W bloku tylko ona ma spokój i czystą posadzkę. Sposób na odstraszenie ptaków

Uciążliwe ptaki na balkonach to powszechny problem, z którym zmaga się wielu mieszkańców bloków, szukając skutecznych metod na ich odstraszenie.

Jedna z sąsiadek znalazła genialny i zaskakująco prosty sposób, który sprawił, że jej balkon jest zawsze czysty, a ptaki omijają go szerokim łukiem.

Odkryj, jaki niepozorny przedmiot wystarczy powiesić, aby raz na zawsze pozbyć się problemu gołębi i cieszyć się spokojem na swoim balkonie.

Sąsiadka powiesiła na balkonie. Ptaki omijają go szerokim łukiem

Ptactwo przesiadujące na balkonach i balustradach to istne utrapienie mieszkańców bloków. Po pierwsze jak już się zadomowią, to na dobre. Poza tym niezwykle uciążliwe jest sprzątanie po gołębiach, które zostawiają nam w prezencie pióra i trudne do usunięcia odchody. To właśnie dlatego wiele osób mieszkających w bloku szuka skutecznego sposobu na odstraszenie gołębi, aby zabezpieczyć swój balkon przez ich inwazją. Oczywiście istnieje kilka sposobów na pozbycie się gołębi z balkonu. Oprócz zabezpieczenia balkonu przed ptactwem za pomocą na przykład specjalnie siatki lub kolców przeciw ptakom na parapetach i balustradzie, które utrudnią ptakom dostęp do naszej przestrzeni, warto zastosować odstraszacze na gołębie. Tak też postąpiła jedna z moich sąsiadek i teraz tylko ona ma spokój oraz czysty balkon. Pani Zosia powiesiła na swoim balkonie płytę CD. Jej holograficzne właściwości działają na ptactwo zniechęcająco, dzięki czemu żaden gołąb ni podlatuje do jej balkonu.

Domowy sposób na odstraszenie gołębi z balkonie

Warto zwrócić uwagę na fakt, że gołębie nie lubią niektórych zapachów, np. olejku eukaliptusowego, mentolowego, cynamonowego, pieprzowego, lawendowego. Dlatego warto je wykorzystać w walce z gołębiami. W tym celu wymieszaj jeden z wyżej wymienionych olejków z wodą w proporcjach 10 kropli olejku na pół litra wody i codziennie przemywaj podłogę na balkonie tym roztworem, a gołębie będą go omijać z daleka.

Jak odstraszyć ptactwo z balkonu?

Istnieje jeszcze inny skuteczny sposób na odstraszanie ptactwa z balkonu. Ptaki nie tolerują także zapachu octu, papryczki chili oraz pieprzu. Warto wymieszać ze sobą te składniki i przetrzeć powierzchnie na balkonie, które są najczęściej okupowane przez gołębie, a na pewno na nie nie wrócą. Można również postawić na swoim balkonie wizualne odstraszacze gołębi, na przykład makiety ptaków drapieżnych, plastikowe kruki lub taśmy holograficzne zamiast wyżej wspomnianej płyty CD.

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