Wpuść 20 kropli i spryskaj kąty w swojej kuchni. Nigdy więcej nie zobaczysz w niej mrówek. Działa na owady odstraszająco i długotrwale. Domowy sposób na mrówki w domu

Wraz z nadejściem upałów, mrówki masowo wkraczają do naszych domów, a wielu szuka skutecznych, ale naturalnych metod walki z tymi uciążliwymi intruzami.

Odkryj rewolucyjny, dwuskładnikowy spray domowej roboty, którego zapach działa na mrówki odstraszająco i zapewnia długotrwałą ochronę bez użycia chemii.

Dowiedz się, jak w prosty sposób przygotować ten potężny preparat z cytryny i octu, by raz na zawsze pozbyć się niechcianych gości z kuchni i innych pomieszczeń!

Domowy sposób na mrówki w domu. Działa odstraszająco i długotrwale

Od kilku dni wiele osób skarży się na pojawiające się w domu mrówki. I o ile pojedyncze osobniki raczej na nikim nie powinny robić większego wrażenia, bo ich obecność może być naturalnym skutkiem pootwieranych okien, o tyle cała chmara tych owadów budzi niepokój i wręcz obrzydzenie. Zwłaszcza, jeśli rozgoszczą się w naszej kuchni. Te małe stworzenia pojawiają się często latem, kiedy poszukują chłodu i pożywienia. Mogą wejść przez otwarte drzwi, okno lub nawet małe pęknięcia w konstrukcji budynku. Kiedy pojawią się u nas, natychmiast szukamy sposobu na pozbycie się mrówek z domu. Jak zatem je zwalczyć? Środków zwalczających mrówki w domu jest wiele - mogą być one ekologiczne lub chemiczne. Jeśli wolisz unikać używania silnych preparatów chemicznych w walce z owadami w mieszkaniu, to postaw na domowe sposoby na pozbycie się mrówek ze swojego mieszkania. Jednym z nich jest sprej odstraszający, który przygotujesz z dwóch składników. Jego zapach działa na mrówki i inne owady zamieszkujące z nami w domu. Wystarczy, że połączysz ze sobą sok z cytryny i ocet, a zwalczysz mrówki domowym sposobem.

Wpuść 20 kropli i spryskaj kąty w swojej kuchni. Nigdy więcej nie zobaczysz w niej mrówek

Naturalnym i skutecznym sposobem na pozbycie się mrówek z domu jest sok z cytryny i ocet. Te małe owady wprost nie znoszą takich zapachów, więc działają one jak naturalny odstraszacz. Wystarczy przygotować sprej w odpowiednich proporcjach. Wyciśnij sok z cytryny do miseczki i przelej go do butelki z atomizerem. Dodaj 200 ml octu i spryskaj nim ścieżki mrówek, miejsca, gdzie wchodzą do domu (np. okolice okien, drzwi, szczeliny) oraz wszelkie inne obszary, gdzie zauważasz mrówki. Taki zabieg powtarzaj codziennie lub co kilka dni, aż mrówki znikną. Zamiast soku możesz też zastosować olejek eteryczny o tym zapachu. Wówczas wystarczy zapuścić do octu 20 kropli olejku.

Czym zwalczyć mrówki w domu? Naturalne odstraszacze owadów

Oprócz wyżej opisanego sposobu na mrówki w domu można również wykorzystać inne naturalne odstraszacze owadów. Otóż mrówki nie lubią także zapachu: tymianku, piołunu, lawendy, czosnku i pietruszki. Można postawić te warzywa i zioła w swojej kuchni. Z kolei jeśli mrówek w Twoim domu są spore kolonie to pomyśl nad trutką. Wówczas wykorzystaj ten domowy sposób, który pomoże pozbyć się mrówek z domu. Chodzi o proszek do pieczenia. Należy rozsypać je w miejscu, w którym mrówki licznie występują. Dobrze sprawdza się jego wykorzystanie w szafkach z żywnością, w których te owady się zagnieździły. Jak działa proszek do pieczenia na mrówki? Otóż kiedy łakome owady je zjedzą, po prostu giną.

7

Twoja babcia rozgromi ten quiz, a ty? Pytanie 1 z 8 Co najlepiej dodać do prania ręczników? Sodę oczyszczoną Herbatę Proszek do pieczenia Następne pytanie