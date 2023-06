Mrówki opanowały Twój dom? Diabelsko skuteczny sposób, by się ich pozbyć. Zadziała za każdym razem i jest bezpieczne dla dzieci i zwierząt

Jak się pozbyć mrówek z domu? Ten sposób sprawi, że uciekną w popłochu

Mrówki w domu lub mieszkaniu potrafią skutecznie uprzykrzyć życie. Najczęściej pojawiają się one w kuchni lub w pokoju z balkonem oraz innym wyjściem na zewnątrz. Jak się pozbyć mrówek z domu? W sklepach znajdziesz wiele preparatów, które skutecznie odstraszą mrówki. Często mają one jednak w swoim składzie silnie związki chemiczne, które mogą być szkodliwe dla zwierząt i małych dzieci. Na szczęście są również domowe i naturalne sposoby, by pozbyć się mrówek.

Wykurz mrówki ze swojego mieszkania

Jednym z najbardziej skutecznych sposobów na mrówki jest czosnek. Mrówki nie lubią jego zapachu i uciekają przed nim, gdzie pieprz rośnie. Wystarczy, że obierzesz kilka ząbków czosnku, rozgnieciesz je, by puścił sok i włożysz do słoika z wodą. Przygotowaną mieszankę odstaw na 24 godziny, następnie przelej do garnka i gotuj przez kilkanaście minut. Przetrzyj miejsca, gdzie pojawiły się mrówki. Aby zapobiegać ich nawrotowi, czynność tą wykonuj kilkukrotnie.

