Domowe smoothie uratuje oklapniętego grubosza gubiącego liście. Podlewam raz, a liście przestają spadać. Zimowa pielęgnacja grubosza

Grubosz to jeden z najpopularniejszych sukulentów hodowlanych doniczkowo. Naturalnie pochodzi z suchych terenów Afryki. Rośnie miedzy innymi w Mozambiku oraz Namibii. W wielu rejonach grubosz uchodzi za drzewko szczęścia. Według przesądów przyciąga on pomyślność oraz bogactwo.
Cechą charakterystyczną grubosza są ciemnie i mięsiste liście. To właśnie na nich można zaobserwować również, że z rośliną dzieje się coś złego. Pierwsze objawy, że grubosz marnieje skupiają się wokół żółkniejących liści, które z czasem zaczynają spadać. Powodów takiego stanu rzeczy może być kilka. Często zdarza się, że nieświadomie przelewamy grubosza. Jako sukulent jest to roślina magazynująca wodę w liściach. Nadmierne podlewanie prowadzi do ich korzeni oraz pojawienia się pleśni. Wiosną i latem podlewaj grubosza raz na dwa tygodnie, a jesienią i zimą nawet co trzy. Jako roślina afrykańska grubosz lubi światło. Zbyt ciemne stanowisko to prosta droga to opadających i klapniętych liści.
Ważnym aspektem domowej pielęgnacji grubosza jest jego nawożenie. Jest to roślina, która potrzebuje regularnego dostarczania substancji odżywczych. Bez tego również zaczyna marnieć i gubić liście.
Wymieszaj w blenderze i podlewaj grubosza. Nawet zimą roślina odzyska wigor i przestanie gubić liście
Grubosza można nawozić domowymi odżywkami. Dostarczają one roślinom wiele cennych składników. W przypadku sukulentów ogrodnicy polecają skórki od bananów. Zawierają one duże ilości potasu i fosforu, a także azot. To pierwiastki to złote trio w uprawie roślin. Stymulują one układy rozrodcze kwiatów, wzmacniają korzenie i łodygi, a także pozytywnie wpływają na rozrost liści. Aby przygotować odżywkę do grubosza wrzuć do blendera skórki z 2 bananów i zalej 1 litrem wody. Opcjonalnie możesz dodać także niewielką ilość fusów z kawy. W ten sposoby dodasz jeszcze więcej azotu do nawozu. Całość należy dokładnie zmiksować i przecedzić przez sito. Otrzymaną mieszanką podlewaj grubosza raz na miesiąc. Roślina bardzo szybko zareaguje na odżywkę. Liście znów zrobią się mięsiste i przestaną spadać.