Domowe smoothie uratuje oklapniętego grubosza gubiącego liście. Podlewam raz, a liście przestają spadać. Zimowa pielęgnacja grubosza

Grubosz, popularne "drzewko szczęścia", symbolizuje pomyślność i bogactwo, ale jego liście mogą sygnalizować problemy.

Żółknące i opadające liście grubosza często wskazują na nadmierne podlewanie lub zbyt mało światła.

Domowe nawozy, takie jak te ze skórek bananów, są kluczowe dla zdrowego wzrostu grubosza.

Odkryj sprawdzony przepis na naturalny nawóz, który przywróci Twojemu gruboszowi wigor i soczyste liście!

Grubosz to jeden z najpopularniejszych sukulentów hodowlanych doniczkowo. Naturalnie pochodzi z suchych terenów Afryki. Rośnie miedzy innymi w Mozambiku oraz Namibii. W wielu rejonach grubosz uchodzi za drzewko szczęścia. Według przesądów przyciąga on pomyślność oraz bogactwo.

Cechą charakterystyczną grubosza są ciemnie i mięsiste liście. To właśnie na nich można zaobserwować również, że z rośliną dzieje się coś złego. Pierwsze objawy, że grubosz marnieje skupiają się wokół żółkniejących liści, które z czasem zaczynają spadać. Powodów takiego stanu rzeczy może być kilka. Często zdarza się, że nieświadomie przelewamy grubosza. Jako sukulent jest to roślina magazynująca wodę w liściach. Nadmierne podlewanie prowadzi do ich korzeni oraz pojawienia się pleśni. Wiosną i latem podlewaj grubosza raz na dwa tygodnie, a jesienią i zimą nawet co trzy. Jako roślina afrykańska grubosz lubi światło. Zbyt ciemne stanowisko to prosta droga to opadających i klapniętych liści.

Ważnym aspektem domowej pielęgnacji grubosza jest jego nawożenie. Jest to roślina, która potrzebuje regularnego dostarczania substancji odżywczych. Bez tego również zaczyna marnieć i gubić liście.

Grubosza można nawozić domowymi odżywkami. Dostarczają one roślinom wiele cennych składników. W przypadku sukulentów ogrodnicy polecają skórki od bananów. Zawierają one duże ilości potasu i fosforu, a także azot. To pierwiastki to złote trio w uprawie roślin. Stymulują one układy rozrodcze kwiatów, wzmacniają korzenie i łodygi, a także pozytywnie wpływają na rozrost liści. Aby przygotować odżywkę do grubosza wrzuć do blendera skórki z 2 bananów i zalej 1 litrem wody. Opcjonalnie możesz dodać także niewielką ilość fusów z kawy. W ten sposoby dodasz jeszcze więcej azotu do nawozu. Całość należy dokładnie zmiksować i przecedzić przez sito. Otrzymaną mieszanką podlewaj grubosza raz na miesiąc. Roślina bardzo szybko zareaguje na odżywkę. Liście znów zrobią się mięsiste i przestaną spadać.