Dzięki temu grubosz w kilka dni wypuści dziesiątki nowych liści. Drzewko szczęścia szybko się zagęści i będzie rosło jak szalone. Zasady pielęgnacji grubosza

Odkryj sekrety pielęgnacji Grubosza, aby cieszyć się bujnym wzrostem i dziesiątkami nowych liści.

Kluczem do sukcesu jest odpowiednie nawadnianie, nawożenie i słoneczne stanowisko.

Wykorzystaj naturalny nawóz ze skórek banana, bogaty w potas i fosfor, aby odżywić swoją roślinę.

Sprawdź prosty przepis na domową odżywkę, która sprawi, że Twoje drzewko szczęścia będzie rosło jak szalone!

Dzięki temu grubosz w kilka dni wypuści dziesiątki nowych liści

Grubosz, znany również jako drzewko szczęścia (Crassula ovata), to popularna w Polsce roślina doniczkowa. Ceniona jest głównie za swoją wytrzymałość, łatwość uprawy, ale też i dekoracyjny wygląd. Jego mięsiste liście i gruby pień sprawiają, że przypomina miniaturowe drzewko, dodając uroku każdemu wnętrzu. A jak dbać o grubosza, aby chętnie wypuszczał nowe liście i szybko się zagęścił? Tu nie wolno zapominać o kilku ważnych dla tej rośliny zasadach pielęgnacji obejmujących podlewanie, nawożenie, ale też odpowiednio nasłonecznione stanowisko. Tylko dzięki zaspokojeniu tych potrzeb, grubosz będzie rósł jak szalony i wypuszczał dziesiątki nowych liści. Warto też zadbać o odżywienie drzewka szczęścia, co tylko przyspieszy ten proces. Pamiętajmy, że roślina bardzo lubi nawozy fosforowo-potasowe, które można bez problemu przygotować samodzielnie z odpadków kuchennych. Cenne wartości dla drzewka szczęścia ma miedzy innymi skórka banana i to właśnie na bazie jej zrobisz bogaty nawóz do grubosza.

Wyciąg ze skórki banana jako naturalny nawóz do grubosza. Jak działa?

Skórki banana są bogate w potas, fosfor, wapń i magnez, które są ważne dla zdrowego wzrostu roślin. Potas jest szczególnie istotny dla grubosza, ponieważ wzmacnia jego pędy i poprawia odporność na choroby. Co więcej ten pierwiastek wpływa na kwitnienie grubosza. Fosfor wspomaga rozwój korzeni i ogólny wzrost rośliny. Wapń wzmacnia roślinę i daje jej odporność na choroby. Z kolei magnez jest ważny dla fotosyntezy i produkcji chlorofilu, zapewniając intensywną zieleń liści. Dlatego warto raz na jakiś czas zamiast podlewać grubosza wodą, wlać do doniczki wyciąg ze skórek banana, który nie tylko nawodni roślinę ale też odżywi. Poniżej znajdziesz przepis na nawóz ze skórek banana do grubosza.

Odżywka ze skórek banana do grubosza. Przepis

Do przygotowania nawozu ze skórek banana do grubosza potrzebujesz odpadu z 2-3 bananów. Najpierw je rozdrobnij i umieść w słoiku lub dzbanku, zalej je wodą i pozostaw na 2-3 dni, a następnie odcedź wodę i użyj jej do podlewania grubosza raz na 2-4 tygodnie zamiast zwykłego podlewania. Oprócz płynnego nawozu z banana można też stosować jego sproszkowaną formę. najpierw pokrój skórki banana na mniejsze kawałki i wysusz je w piekarniku w niskiej temperaturze (ok. 60°C) lub na słońcu. Zmiel wysuszone skórki na proszek, po czym posyp nim ziemię wokół grubosza (około 1 łyżeczki na doniczkę) i delikatnie wymieszaj z wierzchnią warstwą gleby. Stosuj raz na 2-3 miesiące.

Co zrobić, kiedy grubosz gubi liście?

Utrata liści przez grubosza może mieć wiele przyczyn. Ważne jest, aby zidentyfikować potencjalną przyczynę, aby podjąć odpowiednie kroki. Sprawdź ziemię w doniczce, aby ustalić czy winne nie jest zbyt obfite lub ubogie podlewanie rośliny. Wówczas pojawiają się żółknące i opadające liście, miękkie i brązowe plamy na liściach i pędach, a w przypadku niedoboru wody liście marszczą się, stają się miękkie i opadają. Utrata liści pojawia się często u drzewka szczęścia po przeniesieniu rośliny w nowe miejsce lub po zmianie pory roku. Sprawdź wówczas, czy w nowym miejscu grubosz otrzymuje wystarczająco dużo światła słonecznego. Bywa też, że przyczyną utraty liści przez drzewko szczęścia jest jakaś choroba lub szkodniki, na przykład wełnowce. W takiej sytuacji koniczne jest zastosowanie specjalistycznych preparatów leczniczych, które uratują marniejącego grubosza.

Zasady pielęgnacji grubosza jesienią i zimą

Pielęgnacja grubosza nie jest skomplikowana. Uwielbia on światło, ale unika bezpośredniego, palącego słońca, szczególnie latem. Najlepsze będzie stanowisko przy wschodnim lub zachodnim oknie. W okresie letnim można wystawić grubosza na balkon lub do ogrodu, ale pamiętaj o stopniowym przyzwyczajaniu go do słońca i ochronie przed deszczem. Grubosz jest sukulentem, co oznacza, że magazynuje wodę w liściach i pniu. Przelanie jest dla niego bardziej szkodliwe niż przesuszenie. Dlatego podlewaj go dopiero, gdy ziemia całkowicie wyschnie. Zimą zdecydowanie ogranicz podlewanie do minimum, raz na kilka tygodni, aby uniknąć przelania rośliny. Objawia się ono żółknięciem i opadaniem liści, a także gniciem korzeni. Drzewko szczęścia potrzebuje dobrze przepuszczalnego podłoża, które zapobiega zatrzymywaniu wody. Najlepsze będzie gotowe podłoże dla sukulentów i kaktusów. Można je również przygotować samodzielnie, mieszając ziemię uniwersalną z piaskiem i perlitem w proporcji 2:1:1. Upewnij się też, że doniczka ma otwory drenażowe, a na jej dnie znajduje się warstwa drenażu, np. keramzyt lub żwir. Grubosza nawozimy od wiosny do jesieni, raz na 2-4 tygodnie, nawozem dla sukulentów i kaktusów. Zimą kategorycznie zaprzestajemy nawożenia. Przycinanie grubosza pozwala na formowanie korony i zagęszczenie rośliny. Najlepiej przycinać wiosną lub latem. Regularnie też usuwajmy suche lub uszkodzone liście.