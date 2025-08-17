Grubosz tego nie lubi. Przestań mu to robić, a w końcu zakwitnie

Grubosz to "drzewko szczęścia", symbolizujące bogactwo i pozytywną energię, cenione za urodę i łatwość uprawy.

Roślina potrzebuje jasnego, słonecznego stanowiska i ciepła, a odpowiednie przycinanie pozwala formować ją na bonsai.

Z artykułu dowiesz się, jak dbać o grubosza, by pięknie rósł, a nawet zakwitł – co jest oznaką prawdziwego szczęścia!

Według ludowych wierzeń grubosz jest drzewkiem przynoszącym szczęście, a jego okrągłe listki symbolizują bogactwo i sprowadzają pieniądze do domu. Roślina przyciąga także spokój i pozytywną energię. Abstrahując od magicznych właściwości rośliny, grubosz to piękny i mało wymagający kwiat doniczkowy, który ozdobi każde wnętrze. Jak o niego dbać?

Jakie miejsce lubi grubosz? Wybierz odpowiednie stanowisko, a drzewko szczęścia odwdzięczy się pięknym wyglądem

Najlepszym stanowiskiem dla grubosza jest jasne, słoneczne miejsce. Drzewko szczęścia potrzebuje także ciepła. Mimo że dobrze radzi sobie także w niższych temperaturach, to nie powinniśmy wystawiać go na działanie niższej niż 10 stopni C. Jeśli uprawiamy odmianę Hummel’s Sunset (z żółtoczerwonymi obwódkami na liściach) i chcemy pogłębić kolor, warto ustawić roślinę w jeszcze jaśniejsze miejsce. Grubosz jest sukulentem, rośnie powoli, a w miarę wzrostu jego pędy grubieją, nadając mu wygląd drzewka. Poprzez odpowiednie przycinanie, niektórzy formują grubosza w bonsai. Odłamane pędy można wykorzystać jako sadzonki nowych roślin. Grubosz kwitnie w miarę wzrostu. Jeśli chcemy pobudzić go do kwitnienia, jesienią przestajemy nawozić roślinę i ograniczamy podlewanie. Z czasem pojawią się małe białe kwiatki. Jednak trzeba pamiętać, że to rzadkość. Dlatego, jeśli grubosz kwitnie, jego właściciel może mówić o dużym szczęściu.

Domowa odżywka do drzewka szczęścia. Użyj jej, kiedy grubosz ma żółte liście

Grubosz nie potrzebuje zbyt długiego nawożenia. Najlepszym momentem na jego zasilanie jest lato, jednak jeśli zauważysz żółte lub opadające liście, słabe korzenie i łodygi warto rozpocząć nawożenie grubosza. Możesz użyć specjalnych odżywek do sukulentów lub sięgnąć po domowe sposoby. Jedną z najprostszych naturalnych metod jest użycie wysuszonych fusów kawy. Wystarczy je rozsypać na wierzchu doniczki. Możesz użyć także odżywki ze skórek od bananów. Wystarczy pokroić bardzo dojrzałego banana (ze skórką) na mniejsze kawałki, przełożyć do słoika i zalać gorącą wodą. Po 48 godzinach odcedzić i podlać roślinę.

ZOBACZ TEŻ: Kwiaty na szczęście, które warto mieć w domu. Ustaw te rośliny na parapecie, by zapewnić sobie bogactwo. Sprawdź ich ukrytą moc