Kwiaty na szczęście, które warto mieć w domu. Ustaw te rośliny na parapecie, by zapewnić sobie bogactwo. Sprawdź ich ukrytą moc

Wierzenia ludowe od wieków przypisują roślinom magiczną moc przyciągania szczęścia i dobrobytu.

Poznaj rośliny, które według tradycji mogą chronić, wzmacniać miłość i sprowadzać bogactwo.

Kwiaty szczęścia i dobrobytu, zioła na obfitość i pomyślność? Według wielu osób rośliny mają ogromną moc nie tylko dekoracyjną. Na liście roślin szczęścia i bogactwa jest wawrzyn – znany także jako drzewko laurowe. Choć większość osób kojarzy go jako przyprawę, to dla wielu liście laurowe mają o wiele większą moc niż podkreślenie smaku bigosu czy ogórkowych pikli.

Kwiaty szczęścia. Wawrzyn na ochronę

Już w starożytności uważano, że wawrzyn to roślina, która przynosi szczęście i bogactwo. Liście laurowe są wykorzystywane w białej magi od wieków. Rzymianie wierzyli, że w miejscu, w którym rośnie wawrzyn, nikt poważnie nie zachoruje, nie pojawi się zła moc ani nie uderzy w nie piorun. Drzewko laurowe było nazywane dobrym aniołem. Nasze prababki ustawiały w domu torbę z liśćmi laurowymi na szczęście. Babcie wierzyły, że kilka liści laurowych noszonych w portfelu przyciąga pieniądze, a drzewko wawrzynu ustawione na parapecie chroni przed złym urokiem, zapewniając domownikom dobrobyt. Jeśli zastanawiasz się, gdzie kupić drzewko laurowe – podpowiadamy – bez trudu znajdziesz je w sklepach ogrodniczych w dziale z ziołami.

Kwiaty szczęścia. Skrzydłokwiat na miłość

Skrzydłokwiat jest ceniony przede wszystkim jako roślina oczyszczająca powietrze, jednak ten kwiat ma o wiele więcej do zaoferowania. To jedna z roślin szczęścia i dobrobytu. Nie bez kozery bywa także nazywana „kobiecym szczęściem". Według legendy bogini miłości, płodności i wojny przelała na niego szczęście, które towarzyszyło jej podczas ślubu. Oznaką czystej miłości jest biały kwiat, którym zakwita skrzydłokwiat. Wiele osób wierzy, że roślina zaprowadza w domu spokój i harmonię.

Kwiaty szczęścia. Grubosz na obfitość

Grubosz nazywany jest także pieniążkiem albo drzewkiem szczęścia. Jego okrągłe listki symbolizują bogactwo i według ludowych wierzeń sprowadzają pieniądze do domu. Grubosz przyciąga także spokój i pozytywną energię. W dodatku to roślina, która urośnie wszędzie, jest wytrzymała i łatwa w pielęgnacji. Roślin i ziół, które mają ukryte moce, jest znacznie więcej. Znajdziesz je w galerii na początku tekstu.

ZOBACZ TEŻ: Posłuchałam rady sąsiadki i teraz mój skrzydłokwiat ma ogromne białe kwiaty. Ta odżywka do skrzydłokwiatu sprawia, że kwitnie jak nigdy dotąd